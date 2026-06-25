快訊

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商務部見歐盟官員 談「中歐貿易投資磋商」首次會議籌備

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
凌激23日與歐官員雷東內舉行會談，雙方就中歐貿易投資磋商機制首次會議籌備工作交換意見。（大陸商務部網站）
凌激23日與歐官員雷東內舉行會談，雙方就中歐貿易投資磋商機制首次會議籌備工作交換意見。（大陸商務部網站）

據大陸商務部網站24日公布，該部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，23日與來訪的歐盟執委會貿易和經濟安全總司副總司長雷東內舉行會談。雙方就「中歐貿易投資磋商機制」首次會議籌備工作交換意見，未公布更多細節。

「中歐貿易投資磋商機制」是中國大陸與歐盟為管控經貿分歧、化解貿易摩擦而新近建立的官方對話框架。日前訪問德國的凌激，6月11日在柏林會見德國聯邦經濟和能源部國務秘書斯特芬、德國總理經濟顧問霍勒時表示，中方始終主張通過對話磋商管控分歧，並期待中歐貿易投資磋商機制取得務實成果，希望德國政府在歐盟內發揮積極作用。

近期歐盟與中國大陸貿易問題受矚，日前英媒《金融時報》指，中國官員取消在北京舉行的2場對話，包括1場數位議題部長級會議，以及另1場原訂由歐洲對外事務部（EEAS）政治事務副秘書長史庫格參與的會議。

6月18日，大陸商務部新聞發言人何亞東在記者會上回應此事稱，「中歐經貿領域溝通順暢」。何亞東舉例，6月9日，凌激在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全總司約根森總司長舉行會談，「深入、全面地討論了中歐貿易投資磋商機制的有關工作，為近期計劃舉行的部長級磋商做好準備。」

歐盟 投資 中國大陸

延伸閱讀

「人幣被低估16%」歐洲央行行長：動用「廣場協議」 對北京行不通

歐盟重視外送勞權 洪申翰：台灣立法思維近國際公約

呼應李在明與習近平…韓中總理時隔7年會晤「也來一張」

立陶宛新政府「務實推動對中關係正常化」 準總理表態

相關新聞

日籍員工在大連被拘後 日企憂在陸商務風險升高

近年有日本人在大陸被拘留或逮捕，持續加劇日本企業不安。日媒報導，大陸遼寧省大連市2名日本電機巨頭的日籍員工被拘一事曝光後，已有企業開始考慮暫停赴陸出差；隨著愈來愈多企業避免派駐員工及家屬同行，在陸日本人也持續減少。

陸商務部見歐盟官員 談「中歐貿易投資磋商」首次會議籌備

據大陸商務部網站24日公布，該部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，23日與來訪的歐盟執委會貿易和經濟安全總司副總司長雷東內舉行會談。雙方就「中歐貿易投資磋商機制」首次會議籌備工作交換意見，未公布更多細節。

農產品輸陸 柬埔寨開通寮國通道

中國大陸自柬埔寨進口產品有了新通道，柬埔寨廿二日開通經寮國陸路向大陸出口農產品的新通道。開通儀式當天在永珍舉行，未來新的通道將為柬埔寨香蕉、芒果、大米、拜靈龍眼、木薯粉和榴槤等六種優勢農產品更便捷地進入中國大陸市場鋪平了道路。

揭神秘古國面紗 姑蔑博物館開館

大陸留有不少古國政權遺跡，位於現今東南一帶浙江省的「姑蔑」古國一直帶有神秘，而六月姑蔑博物館開幕，讓外界得以揭開並一覽神秘古國的面紗。

「中歐班列」10周年 通達歐洲236城市

大陸產品輸往歐洲的重要管道「中歐班列」，日前迎來了統一品牌的十周年，官方數據顯示，今年截至六月初，中歐班列已開行突破萬列和百萬標準貨櫃箱，再創歷史同期新高。大陸境內已有一二九個城市開通了中歐班列，通達歐洲廿六個國家二三六個城市。

陸廣告業 去年收入首破2兆元

大陸廣告業去年收入首度突破人民幣兩兆元大關，增長強勁。官方並提到，「十五五」期間，大陸市場監管總局將多措並舉，推動全面釋放廣告產業的經濟價值、文化價值、社會價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。