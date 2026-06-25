陸商務部見歐盟官員 談「中歐貿易投資磋商」首次會議籌備

據大陸商務部網站24日公布，該部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，23日與來訪的歐盟執委會貿易和經濟安全總司副總司長雷東內舉行會談。雙方就「中歐貿易投資磋商機制」首次會議籌備工作交換意見，未公布更多細節。

「中歐貿易投資磋商機制」是中國大陸與歐盟為管控經貿分歧、化解貿易摩擦而新近建立的官方對話框架。日前訪問德國的凌激，6月11日在柏林會見德國聯邦經濟和能源部國務秘書斯特芬、德國總理經濟顧問霍勒時表示，中方始終主張通過對話磋商管控分歧，並期待中歐貿易投資磋商機制取得務實成果，希望德國政府在歐盟內發揮積極作用。

近期歐盟與中國大陸貿易問題受矚，日前英媒《金融時報》指，中國官員取消在北京舉行的2場對話，包括1場數位議題部長級會議，以及另1場原訂由歐洲對外事務部（EEAS）政治事務副秘書長史庫格參與的會議。

6月18日，大陸商務部新聞發言人何亞東在記者會上回應此事稱，「中歐經貿領域溝通順暢」。何亞東舉例，6月9日，凌激在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全總司約根森總司長舉行會談，「深入、全面地討論了中歐貿易投資磋商機制的有關工作，為近期計劃舉行的部長級磋商做好準備。」