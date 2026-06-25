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大摩調高大陸機器人銷量 預估2026年衝上5萬台

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸人形機器商業化近年加快布局速度。國際大行摩根士丹利（大摩）近日大幅上調大陸人形機器人市場展望，指出行業由示範應用加速轉向商業化部署，推動出貨量預期年內第二次翻倍上修。

大摩預計今年出貨量將達5萬台，並同步上調中長期市場規模與滲透率預測，認為政策支持、供應鏈成熟與商業驗證進展，正共同加速產業落地。

大摩預計，今年大陸人形機器人的出貨量將達到5萬台，幾乎比之前預測2.8萬台多一倍。

這是大摩今年第二次翻倍上調大陸人形機器人出貨量預期。今年年初，該行預測2026年大陸人形機器人銷量將年比增長133%，達到2.8萬台，較此前的預測1.4萬台高出一倍。

大摩預計，今年大陸人形機器人市場規模將達20億美元，到2030年將攀升至150億美元。屆時年出貨量預計將達到44.6萬台。該預測僅包含對外銷售產品。摩根士丹利股票分析師Sheng Zhong表示，「商業驗證、政策支持以及供應鏈反饋均表明，中國人形機器人的應用正在加速。」

事實上，大陸正加快步伐以主導人形機器人行業，越來越多的本土製造商競相擴大生產規模，並將機器人部署到工廠、便利商店和餐廳等真實應用場景中。

據研究公司Omdia數據，2025年全球人形機器人出貨量約為1.3萬台。大陸廠商包攬了前六名，分別是智元、宇樹、優必選、樂聚機器人、眾擎機器人、傅利葉智能。而美國競爭對手Figure AI排名第七，特斯拉則位居第九。

大摩 機器人 大陸

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