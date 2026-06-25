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勝宏駁斥拖累 Rubin 出貨

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸A股PCB族群近日突遭空襲，龍頭勝宏科技23日股價重挫逾7%，主要與兩則市場傳聞有關，一是市場流傳輝達要求PCB供應商降價10%；另一則傳言勝宏擴產不及導致輝達下一代Rubin平台出貨延期。不過，經多家媒體查證供應鏈後澄清傳聞，輝達也出面駁斥傳言不實。

上證報援引供應鏈受訪者指稱，上述傳聞存在明顯誇大和誤讀，其中「勝宏科技導致Rubin出貨延期」的說法缺乏產業邏輯支撐；一位PCB業內人士告訴澎湃新聞，AI PCB板現在產能緊缺的情況下，客戶關注的是交付和產能問題，價格不是優先順序。

勝宏相關人士表示，市場傳聞很多，公司沒有辦法就每個傳聞都做出回應。但這位人士強調，公司經營一切正常，基本面沒有變化。上述勝宏科技相關人士還向澎湃新聞表示，客戶對採用什麼方案都不是一成不變，在生產過程中會有一些調整或者改進，這些都是正常現象。

澎湃新聞分析，普通消費電子PCB僅4-6層，而AI伺服器用高端PCB可達20層以上，精度要求達微米級，技術難度堪比晶片製造，目前AI PCB仍然處於產能緊缺狀態。在這種背景下，PCB廠商仍具備較強議價權。

TrendForce研究經理龔明德表示，輝達Rubin延期主要與HBM4認證耗時、網路傳輸升級適配、功耗及散熱方案調校等多重因素有關，將延期歸因於單一PCB廠商並不符合產業實際情況。

輝達 大陸

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