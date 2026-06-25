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字節擬買高通客製化晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

路透引述知情人士報導，努力拓展智慧手機以外新成長動能的高通（Qualcomm）正與TikTok母公司字節跳動洽談合作，擬提供客製化晶片設計服務。若交易成真，字節跳動將成為高通客製化晶片業務的重要早期客戶之一。

儘管華盛頓與北京在人工智慧晶片領域的摩擦加劇，已衝擊到輝達（Nvidia）、超微AMD）、應用材料（Applied Materials）與科林研發（Lam Research）等多家美國半導體企業，但高通的舉動顯示，美國科技公司仍積極尋求中國市場的商機。

高通與字節跳動討論的客製化晶片，將部分採用高通去年收購的高速連接技術公司AlphaWave Semi的技術。雙方討論的產品涉及影音處理器（VPU），目標是在今年底前啟動量產。

然而，談判還在進行中，結果尚不確定，晶片最終是否會進入設計與量產階段，以及具體規格、用途與代工安排等細節，目前都仍存在變數。字節跳動也可能另尋合作夥伴。

對高通而言，拿下字節跳動的訂單將是一項重大勝利。今年記憶體晶片價格飆升，加上全球智慧手機出貨量料將出現歷來最大年減幅，高通亟欲降低對手機晶片市場的依賴。

高通目前正與客戶合作開發中央處理器（CPU）、AI推論加速器及客製化ASIC晶片，藉此爭取資料中心市場商機，挑戰博通與邁威爾等競爭對手。

高通 超微 AMD

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