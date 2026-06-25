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豆包推專業版付費訂閱制 市場解讀產業商業化轉折點

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸用戶規模最大、字節跳動旗下AI應用「豆包」24日推出專業版付費訂閱制。（路透）
大陸用戶規模最大、字節跳動旗下AI應用「豆包」24日推出專業版付費訂閱制。（路透）

大陸用戶規模最大、字節跳動旗下AI應用「豆包」昨（24）日推出專業版付費訂閱制，最高月費人民幣500元（約新台幣2,340元），高級版一年最高人民幣6,000元（約新台幣2.8萬），免費版日常功能不受影響。分析指，在豆包日均算力消耗達人民幣數千萬元、但收入不足百萬元下，此舉被視為行業商業化轉折，凸顯大模型成本與變現壓力升高。

據豆包官方微信公眾號消息，豆包專業版採用三級階梯定價方案。其中，標準套餐人民幣68元、加強人民幣200元、高級人民幣500元，功能額度分別為免費版五倍、標準四倍及十倍，當中專家模式與辦公任務模式為主要升級內容。豆包稱專業版主要面向軟體開發、數據分析、設計、流程自動化、金融分析及科研等場景。

據悉，豆包專業版基於豆包2.1系列大模型，首次引入可執行AI代理任務的「辦公任務模式」，可自動拆解任務並調用電腦、文檔、表格及網頁工具完成工作。對普通用戶，豆包表示專業版為增值訂閱服務，免費版功能維持不變，搜尋、寫作、生圖、語音及視頻對話等核心功能持續免費開放。

華爾街見聞指出，豆包為2023年上線以來首次面向C端收費。據QuestMobile數據，截至2026年第1季月活躍用戶數約3.45億；「晚點LatePost」則稱，其日均算力消耗達人民幣數千萬元，但收入不足百萬元。

摩根士丹利測算，豆包年訂閱收入可達1.01億至15億美元。若付費模式獲市場驗證，阿里巴巴通義、騰訊元寶等仍免費的競爭對手，也將面臨是否跟進收費的抉擇。

上海證券指，在算力成本持續上升下，大模型進入收費階段屬必然趨勢，以Token計價的商業模式正在形成。不過，豆包5月預告宣布推出付費版本後，曾流失逾600萬用戶，分析認為若過早推動商業化，仍可能削弱平台領先優勢。

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