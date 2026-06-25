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輝達 AI 晶片在陸黑市價飆 DGX B300 伺服器售價半年翻倍

經濟日報／ 編譯任中原陳苓／綜合外電
頂級輝達AI晶片在中國黑市的價格今年來上漲逾倍。（路透）
頂級輝達AI晶片在中國黑市的價格今年來上漲逾倍。（路透）

雖然美國限制先進晶片輸往中國大陸，但陸企對輝達的AI晶片，需求依舊強勁，這些晶片在中國黑市價格已經大漲一倍以上。

英國金融時報（FT）訪問多位中國大陸晶片交易商，發現輝達旗艦DGX B300伺服器，過去半年價格從人民幣400萬元漲到人民幣800萬元以上（約新台幣3,744萬元）。這款伺服器內含八顆Blackwell繪圖處理器（GPU），美國市場零售價約40萬美元。

交易商並說，輝達RTX 6000 Pro工作站晶片，售價也由年初時約人民幣5萬元漲到人民幣13萬元（約新台幣61萬元）。RTX6000是新創業者開發大型語言模型常用的晶片，RTX 6000和DGX B300均受華府管制，禁止出口至中國。

輝達晶片在大陸黑市的價格大漲，顯示美國最新的出口管制，壓縮黑市取得晶片的途徑，也顯示儘管北京當局力推以國產品取代輝達，當地對輝達處理器的需求仍然強勁。

貿易商表示：「交易漏洞已縮小，價格飆漲也讓中間商的交易風險日益攀升」。交易商指出，去年底美國當局加強調查非法晶片出口後，供應遭受嚴重破壞。

台灣及馬來西亞主管機關也開始調查晶片走私，設法阻撓晶片轉往中國大陸。賣家表示，這些加強監管行動已使他們更難取得輝達晶片。而中國當局也加強監管輝達產品進口，包括H20及H200晶片，促使國內業者加速採用華為等生產的替代品。有交易商指出，H200原本在中國的供應量相對較多，供給受限後大幅加劇市場短缺。

多位交易商透露，有鑒於此，中國客戶採購的輝達硬體日益多元，包括能改用於AI運算的遊戲處理器、舊款資料中心設備如A100晶片等，好繞過限制。一位交易商說：「A100存貨很快就賣光了，企業別無選擇，只能買舊貨」。內建A100晶片的伺服器，價格從去年底約人民幣20萬元漲到人民幣60萬元。

輝達晶片供給吃緊，推升了中國AI算力的租賃成本。兩年前當地的GPU租賃價格普遍低於美國，反映輝達晶片走私猖獗。如今美中的大型雲端和GPU租賃平台價格相當；而且倘若平台主要採用輝達最新的Blackwell晶片，價格還高於美國。

晶片 輝達 中國大陸

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