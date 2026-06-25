阿里雲推 AI 離峰收費優惠

阿里雲宣布旗下AI助理QoderWork推出「峰谷Token」收費機制，引入類電力分時計費模式，夜間22時至次日8時運行可享折扣，Qwen3.7-Max最低兩折。用戶可預設或提交長程任務，由AI夜間自動執行、次日驗收。業界認為，此舉以價格機制引導錯峰使用，旨在緩解AI代理24小時運行下的算力成本壓力。

阿里雲公告，「峰谷 Token」覆蓋QoderWork、QoderDesktop、CLI等產品，夜間運行積分消耗約為白天的20%至40%。用戶可在白天設定時任務或睡前提交長程指令，由AI代理夜間完成文檔生成、數據分析與文件處理等工作，次日驗收。

QoderWork為桌面AI代理工具，用戶透過自然語言指令讓AI操作電腦本地應用與文件，完成文檔生成、數據分析、文件整理等任務，支援Mac與Windows系統。

IT之家提到，QoderWork產品家族包含Qoder Desktop、Qoder CLI、Qoder JetBrains插件、Cloud Agents等多款產品，已服務全球超過500萬用戶。

Qwen3.7-Max為專為代理場景打造的模型，在寫程式與長程任務能力上顯著提升，可於數小時完成原需兩周的複雜專案。