陸韓加速推動自貿協定

大陸國務院總理李強23日在大連會見赴陸出席夏季達沃斯論壇的南韓總理金民錫，李強指出，中方願同韓方用好兩國經濟部長會等機制，加速推動雙邊自貿協定第二階段談判，並拓展半導體、人工智慧、新能源、生醫等新興產業合作，共同搶奪創新發展的新機會。

新華社報導，李強指出，中韓雙方要深化旅遊、教育、地方、青少年、媒體、智庫等領域交流合作，持續增進兩國國民感情。

李強昨（24）日在夏季達沃斯論壇中演講指出，中國以科技創新引領產業創新、以產業升級促進科技迭代。中國新能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後正是新材料、動力電池、通信等科技突破，「這才是中國產品競爭力的關鍵，而不是某些人猜測的主要靠政府補貼，我們也補不起。」

李強以「穩、新、活、融」四字概括大陸經濟當下特點和未來趨勢。他表示，中國有信心有能力把良好開局，「保持好、發展好」。他說，中國這些年著眼實現高水平科技自立自強，持續加大科研投入力度，很多領先企業都經歷過經營壓力，有的面臨階段性巨額虧損，有的還遭遇外部不公正打壓，但即便如此也從未動搖。將繼續加強關鍵技術攻關，顯著提高基礎研究經費投入占比。