上海 MWC 大戲 秀 6G 進展

被譽為大陸行動通信產業風向標的2026上海世界移動通信大會（MWC26）昨（24）日開幕。大陸科技巨頭華為副董事長、輪值董事長汪濤呼籲，共同定義未來十年移動通信網路標準，釋放網路新動能。此外還有全球首秀的6G專區，展示6G最新進展。

GSMA會長白德偉（Vivek Badrinath）在開幕演講中指出，人形機器人、低空經濟、自動駕駛是亞洲行動生態中最受關注的三大前沿賽道，電信基礎設施提供關鍵支撐。他強調，電信商正作為戰略性數位化合作夥伴，協同各行業推動機器人、無人機、車聯網及人工智慧解決方案在經濟領域深度滲透。

大陸工信部總工程師鍾志紅表示，大陸要保持適度超前，建設新型基礎設施。將加快推進6G核心技術研發和標準研製，前瞻布局和培育面向6G的應用產業生態，強化人工智慧、量子科技、具身智慧等領域科技創新，培育壯大新興產業和未來產業。

值得注意的是，今年展會新設立的移動AI創新先鋒專區，集中展出大陸的全棧式移動AI能力，從先進晶片、前沿大模型到AI原生硬體，一應俱全；同時，展區覆蓋智慧手機、智慧眼鏡、智慧玩具等多類終端，將同步呈現具身智慧的最新進展，全景展示人工智慧如何融入生活日常。

此外還有全球首秀的6G專區，展示6G最新進展。該專區設立北京6G實驗室總體區、通信增強展區、通感一體展區、通算智一體展區、天地一體展區五大展區，在WRC-27（2027年世界無線電通信大會）召開前，全面展示大陸6G發展全景。而「未來星座」衛星產業專區是MWC上海首個專用衛星產業展區，聚焦星地融合這一備受關注的前沿領域。