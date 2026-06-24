為行業進展打分數 寧德時代曾毓群給固態電池打4分

寧德時代董事長曾毓群23日在遼寧大連舉行的夏季達沃斯論壇上，給目前固態電池行業進展打分數，他說，如果1到9分，9分才算量產就緒，現在整個行業只做到4分，2030年之前，全固態電池百萬級裝車的可能性很小。

華爾街見聞報導，4分是什麼概念？按技術成熟度等級（TRL），4級剛完成實驗室原理驗證，電芯在可控條件下能跑通，但離工程化和規模量產還差五個等級。中間還隔著工程驗證、中試放大、產線定型，每一步至少要一兩年。

曾毓群說：「我完全支持固態電池，已經投了十年，團隊不落後於任何人。硫化物全固態電芯能量密度做到500Wh/kg，支援15分鐘快充至80%。」

眼下進展則主要卡在固-固介面。液態電池裡電解液能滲進正負極每個縫隙，離子傳導天然通暢。換成固態電解質，兩種固體硬貼在一起，壓實密度對不齊，高壓下結構容易錯位，內阻升高，電芯加速衰減。曾毓群2024年自己講過，最難的就是這個介面問題。

中信證券在2026年6月2日的一份研報中指出，目前固態電池產業化進程加速，半固態電池已應用於消費及儲能行業，2026H2有望在動力側放量，全固態電池有望進行上車路試。

寧德首席科學家吳凱2024年4月給出明確節點：2027年做到7-8分，小批量生產，規劃產能5GWh。近千人研發團隊在跑，全球固態電池專利數排第一。

據了解，半固態和全固態是兩回事。半固態保留了部分液態電解質，技術門檻低得多，產業化也快得多。衛藍新能源2023年底已經在給蔚來供半固態電芯，路線跑通了。但很多企業宣佈的固態電池量產，其實說的是半固態產品，跟曾毓群講的「全固態、level 9」也根本不是同一回事。

不過產業趨勢不可逆，幾十條中試線和量產線的錢已經砸下去了。曾毓群冷水照潑，行業進度照趕。