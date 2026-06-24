大摩再度上調大陸人形機器人出貨預期 全年估達5萬台

大陸人形機器商業化近年加快布局速度。國際大行摩根士丹利（大摩）23日大幅上調大陸人形機器人市場展望，指出行業由示範應用加速轉向商業化部署，推動出貨量預期年內第二次翻倍上修。大摩預計今年出貨量將達5萬台，並同步上調中長期市場規模與滲透率預測，認為政策支持、供應鏈成熟與商業驗證進展，正共同加速產業落地。

財聯社指出，大摩23日大幅上調了對大陸人形機器人市場的展望，稱大陸人形機器人行業從示範應用轉向商業化部署的速度超出預期。大摩目前預計，今年大陸人形機器人的出貨量將達到5萬台，幾乎是此前預測2.8萬台的兩倍。

值得注意的是，這是大摩今年第二次翻倍上調大陸人形機器人出貨量預期。今年年初，該行預測2026年大陸人形機器人銷量將年比增長133%，達到2萬8,000台，較此前的預測1萬4,000台高出一倍。

大摩預計，今年大陸人形機器人市場規模將達20億美元，到2030年將攀升至150億美元。屆時年出貨量預計將達到44.6萬台。該預測僅包含對外銷售產品。摩根士丹利股票分析師Sheng Zhong表示，「商業驗證、政策支持以及供應鏈反饋均表明，中國人形機器人的應用正在加速。」

報導還提到，大陸正加快步伐以主導人形機器人行業，越來越多的本土製造商競相擴大生產規模，並將機器人部署到工廠、便利商店和餐廳等真實應用場景中。

此外，具體到相關個股，大摩指出A股上市公司綠的諧波（Leaderdrive），認為其將是人形機器人崛起的主要受益者，並將該股12個月目標價從人民幣269元上調至464元。據悉，綠的諧波為優必選和銀河通用等大陸人形機器人製造商供應精密零部件。Sheng Zhong表示，得益於強勁的出貨量和廣泛的客戶覆蓋，綠的諧波今年的全球市場份額可能達到40%，長期來看將為25%。

另據研究公司Omdia數據，2025年全球人形機器人出貨量約為1.3萬台。大陸廠商包攬了前六名，分別是智元、宇樹、優必選、樂聚機器人、眾擎機器人、傅利葉智能。而美國競爭對手Figure AI排名第七，特斯拉則位居第九。

大陸工信部、國務院國資委等兩部門近期聯合開展2026年度人形機器人與具身智能實景實訓專項行動，訂下到2026年底，人形機器人等重點產品在一批代表性場景中率先完成應用驗證和常態部署，開啓「作業模式」，並形成百個高價值場景、萬台級規模落地能力。