農產品輸陸 柬埔寨開通寮國通道

中國大陸自柬埔寨進口產品有了新通道，柬埔寨廿二日開通經寮國陸路向大陸出口農產品的新通道。開通儀式當天在永珍舉行，未來新的通道將為柬埔寨香蕉、芒果、大米、拜靈龍眼、木薯粉和榴槤等六種優勢農產品更便捷地進入中國大陸市場鋪平了道路。

中新社報導，柬埔寨農林漁業部發言人金菲南當日通過社交媒體平台表示，四個裝載柬埔寨新鮮榴槤的貨櫃當天已啟程經寮國運往大陸。新通道簡化了柬埔寨農產品出口到中國大陸市場的流程，使運輸時間由此前的十五至二十天縮短至一周，提昇了柬埔寨農產品的競爭力。

柬埔寨農林漁業部大臣鄧迪那當天表示，新通道的啟動是柬寮兩國相關部門共同努力和積極磋商的重要成果。他在其官方社交媒體上說，這對柬埔寨農業領域是個積極信號，也是全新機遇，有助於各方把握新的發展契機，進一步拓展柬埔寨農產品的國際市場空間。

柬華日報指出，柬埔寨農林漁業部、寮國農林部高級官員，以及卅家柬埔寨私營企業合作夥伴代表共同出席並見證了這一歷史性時刻。此舉標誌著柬寮兩國主管部門經過長期而積極的磋商，成功開闢了全新的跨境轉運口岸，並全面理順了通關、檢疫及跨境物流等關鍵程序。

這一突破性進展，為柬埔寨香蕉、芒果、大米、拜靈龍眼、木薯粉和榴槤等六種優勢農產品更便捷地進入中國大陸市場鋪平了道路。柬埔寨農林漁業部對此次通道的開通給予高度評價，指出新通道的啟用不僅大幅提升了區域農產品的物流效率，更對柬埔寨廣大農民和農業企業主構成深遠利好。它意味著柬埔寨已成功解鎖一條面向中國巨大市場的穩定出口新動脈。

柬埔寨海關總署今年初發表的報告顯示，去年柬中雙邊貿易額達到一九七點三億美元，同比增長近三成。