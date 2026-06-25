揭神秘古國面紗 姑蔑博物館開館

大陸留有不少古國政權遺跡，位於現今東南一帶浙江省的「姑蔑」古國一直帶有神秘，而六月姑蔑博物館開幕，讓外界得以揭開並一覽神秘古國的面紗。

據中新社報導，三千年前，浙西地區曾有名為「姑蔑」的古國，史籍中僅留寥寥數語。關於姑蔑國的考古發現，其學術探索可追溯至一九七○年代。當時，考古學者在浙西金衢盆地開展調查，提出「肩頭弄文化」、「高祭台類型」等概念，初步勾勒了該地區商周時期的文化面貌。此後數十年間，浙江省文物考古研究所持續在衢州一帶進行考古工作，但尚未與文獻中的「姑蔑」明確對應。

直到二○一八年衢江區發現一處大型土墩遺跡，浙江省文物考古研究所隨即開始進行搶救性考古發掘，廟山尖土墩墓由此揭開了神秘面紗。浙江省文物考古研究所浙西考古工作站站長張森介紹，該地出土了浙江省內唯一一套西周時期的青銅車馬器。更具特色的是玉玦，「基本上每座墓裡面都出幾十件，可以看出他們特別偏愛用這種玦形器」。對於近期受到關注的臉型玉飾，張森說，它不是玉玦，就是一個類似於鈕扣的東西，其實就是個扣子，正面做了一個笑臉。

他並解釋，姑蔑國是商周時期活躍於浙江中西部金衢盆地的一個獨立百越方國。春秋時期，它附屬於越國，核心區域位元於今衢州市龍遊縣及衢江區一帶。大陸中國社會科學院學部委員、一級研究員王巍表示，這些珍貴文物不僅實證了金衢盆地高度發達的文明進程，更展現出姑蔑國既受中原禮制影響、又保留鮮明地方特色的文化面貌。