「中歐班列」10周年 通達歐洲236城市

大陸產品輸往歐洲的重要管道「中歐班列」，日前迎來了統一品牌的十周年，官方數據顯示，今年截至六月初，中歐班列已開行突破萬列和百萬標準貨櫃箱，再創歷史同期新高。大陸境內已有一二九個城市開通了中歐班列，通達歐洲廿六個國家二三六個城市。

據大陸中國國鐵集團、新華社消息，今年六月是中歐班列啟用統一品牌滿十年，中歐班列年開行量由二○一六年的一七○二列增長到去年的兩萬二十二列，十年增長了十點八倍，年均增長百分之卅一點五，運輸網路基本覆蓋亞歐全境。

國鐵集團物流中心負責人介紹，今年截至六月十日，中歐班列已開行突破萬列和百萬標準貨櫃箱，再創歷史同期新高。目前中歐班列境內段運行速度達到一千六百公里／天，境外段達到一千至一千三百公里／天，比傳統國際聯運快了三分之一，境內外運輸價格較開行初期降低四成以上。

在商品內容上，中歐班列運送的貨物品類已由開行初期的手機、電腦等IT產品逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、糧食、葡萄酒、咖啡豆、木材等五十三個門類、五萬多種商品，去年中歐班列運輸貨值達六七七億美元。截至今年五月，中歐班列連續四十五個月實現百分之百重箱率，回程與去程比超過百分之八十五，開行均衡性不斷增強。

目前中歐班列通道網路在中國大陸境外已形成北、中、南三線並行的多元通道格局。大陸境內已有一二九個城市開通了中歐班列，通達歐洲廿六個國家二三六個城市。

其中，南向通道起自中國大陸，經哈薩克、裏海水域、亞塞拜然、喬治亞並延伸至土耳其和歐洲國家，也被土耳其稱為「中間走廊」，並亦稱「跨裏海國際運輸走廊」，是一條多式聯運路線，近年來土耳其與相關國家積極發展該走廊的建設，具哈薩克國際通訊社近期報導，該走廊近年貨運量已增長逾三點五倍。