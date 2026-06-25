快訊

Uber Eats第三方支付平台爆漏洞…偽造假訂單詐千萬 主謀聲押禁見

鼓勵惠台 美國務院致函各州擴大與台交流

聽新聞
0:00 / 0:00

「中歐班列」10周年 通達歐洲236城市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸產品輸往歐洲的重要管道「中歐班列」，日前迎來了統一品牌的十周年，官方數據顯示，今年截至六月初，中歐班列已開行突破萬列和百萬標準貨櫃箱，再創歷史同期新高。大陸境內已有一二九個城市開通了中歐班列，通達歐洲廿六個國家二三六個城市。

據大陸中國國鐵集團、新華社消息，今年六月是中歐班列啟用統一品牌滿十年，中歐班列年開行量由二○一六年的一七○二列增長到去年的兩萬二十二列，十年增長了十點八倍，年均增長百分之卅一點五，運輸網路基本覆蓋亞歐全境。

國鐵集團物流中心負責人介紹，今年截至六月十日，中歐班列已開行突破萬列和百萬標準貨櫃箱，再創歷史同期新高。目前中歐班列境內段運行速度達到一千六百公里／天，境外段達到一千至一千三百公里／天，比傳統國際聯運快了三分之一，境內外運輸價格較開行初期降低四成以上。

在商品內容上，中歐班列運送的貨物品類已由開行初期的手機、電腦等IT產品逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、糧食、葡萄酒、咖啡豆、木材等五十三個門類、五萬多種商品，去年中歐班列運輸貨值達六七七億美元。截至今年五月，中歐班列連續四十五個月實現百分之百重箱率，回程與去程比超過百分之八十五，開行均衡性不斷增強。

目前中歐班列通道網路在中國大陸境外已形成北、中、南三線並行的多元通道格局。大陸境內已有一二九個城市開通了中歐班列，通達歐洲廿六個國家二三六個城市。

其中，南向通道起自中國大陸，經哈薩克、裏海水域、亞塞拜然、喬治亞並延伸至土耳其和歐洲國家，也被土耳其稱為「中間走廊」，並亦稱「跨裏海國際運輸走廊」，是一條多式聯運路線，近年來土耳其與相關國家積極發展該走廊的建設，具哈薩克國際通訊社近期報導，該走廊近年貨運量已增長逾三點五倍。

新華社 大陸 歐洲

延伸閱讀

中客在歐話語權上升 瑞典復飛上海、瑞士出旅遊書招手

規模突破 中國能源發電總裝機破4億千瓦

中國大陸新冠陽性率連3周上升 疾管署：國內門急診就診增7%

陸汽車消費放緩 陸官方再推政策擴大汽車消費

相關新聞

農產品輸陸 柬埔寨開通寮國通道

中國大陸自柬埔寨進口產品有了新通道，柬埔寨廿二日開通經寮國陸路向大陸出口農產品的新通道。開通儀式當天在永珍舉行，未來新的通道將為柬埔寨香蕉、芒果、大米、拜靈龍眼、木薯粉和榴槤等六種優勢農產品更便捷地進入中國大陸市場鋪平了道路。

揭神秘古國面紗 姑蔑博物館開館

大陸留有不少古國政權遺跡，位於現今東南一帶浙江省的「姑蔑」古國一直帶有神秘，而六月姑蔑博物館開幕，讓外界得以揭開並一覽神秘古國的面紗。

「中歐班列」10周年 通達歐洲236城市

大陸產品輸往歐洲的重要管道「中歐班列」，日前迎來了統一品牌的十周年，官方數據顯示，今年截至六月初，中歐班列已開行突破萬列和百萬標準貨櫃箱，再創歷史同期新高。大陸境內已有一二九個城市開通了中歐班列，通達歐洲廿六個國家二三六個城市。

陸廣告業 去年收入首破2兆元

大陸廣告業去年收入首度突破人民幣兩兆元大關，增長強勁。官方並提到，「十五五」期間，大陸市場監管總局將多措並舉，推動全面釋放廣告產業的經濟價值、文化價值、社會價值。

海鐵聯運 福建打造東南沿海港口群

作為大陸沿海大省，福建省正在積極推進建設世界一流港口並推動港航貿一體化發展，官方最新文件顯示，將打造聯通兩岸、對接長三角和粵港澳大灣區、輻射中西部的現代化東南沿海港口群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。