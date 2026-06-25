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陸廣告業 去年收入首破2兆元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸廣告業去年收入首度突破人民幣兩兆元大關，增長強勁。官方並提到，「十五五」期間，大陸市場監管總局將多措並舉，推動全面釋放廣告產業的經濟價值、文化價值、社會價值。

綜合新華社、大陸市場監管總局消息，大陸國家市場監督管理總局聯合中國經濟信息社於廿三日共同發布「中國廣告業發展指數報告（二○二六）」。報告顯示，去年全年廣告業務收入首次突破人民幣兩兆元大關，達到二兆五○二點一億元，同比增長百分之卅二點六，在五年內實現翻倍。報告還顯示，去年中國大陸廣告業發展指數達到一四三點三點，同比增長百分之十一點六。

據大陸市場監管總局廣告監管司市場稽查專員谷保中介紹，從區域格局看，東部地區貢獻穩固，以成渝地區雙城經濟圈為代表的西部地區實現爆發式增長；從企業結構看，以互聯網平台為代表的大型企業構成了行業發展的核心力量。同時互聯網廣告佔比持續攀升。今年第一季，大陸頭部企事業單位的廣告業務收入同比增長百分之十七點一，行業延續穩健增長的態勢。

市場監管總局廣告監管司一級巡視員劉輝表示，廣告業是服務業的重要組成部分， 市場監管總局等六部門聯合端出「關於大力促進新時代廣告產業高質量發展的意見」，從六方面提出具體舉措。當中包含優化產業布局，指導區域差異化發展；加大人工智慧等新技術在廣告領域應用，培育數智廣告新業態；推進融合賦能，支撐品牌建設，激發消費意願；擴大高水準對外開放，引進優質國際廣告資源；完善廣告監管法律法規，持續淨化廣告市場環境；加大財政、金融、人才支持力度等。

他強調，「十五五」期間，大陸市場監管總局將多措並舉，推動全面釋放廣告產業的經濟價值、文化價值、社會價值，並將在在北京等地開展「國家數位廣告產業園區」試點。

廣告 人民幣 新華社

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