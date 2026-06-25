海鐵聯運 福建打造東南沿海港口群

作為大陸沿海大省，福建省正在積極推進建設世界一流港口並推動港航貿一體化發展，官方最新文件顯示，將打造聯通兩岸、對接長三角和粵港澳大灣區、輻射中西部的現代化東南沿海港口群。

福建省交通運輸廳黨組成員、副廳長雷文忠廿三日在福建福州的「加快世界一流港口建設 推動港航貿一體化發展」新聞發布會上披露，去年福建省港口經濟增加值達人民幣七九五五億元，占到海港城市ＧＤＰ的百分之十五點三。福建省擁有生產性泊位四七九個，萬噸級以上泊位占比達百分之四十六點一，可通航和靠泊世界最大散貨船、貨櫃船、郵輪。

近日福建省交通運輸廳等三部門聯合印發「加快世界一流港口建設 推動港航貿一體化發展的若干措施」，旨在打造聯通兩岸、對接長三角和粵港澳大灣區、輻射中西部的現代化東南沿海港口群。「若干措施」明確了五方面十七項任務。其中大力推行海鐵聯運「一單制」、「一箱制」，全力實施「港口鐵路通」工程，開好「絲路海運」電商快線、海鐵聯運天天班等特色線路，讓貨物中轉更順暢、企業運輸成本更低。

他稱，下一步堅持以廈門港、福州港為「兩核」，以泉州港、湄洲灣港為「兩翼」，全力打造現代化福建港口群。目前該省已開通貨櫃班輪航線三一四條，通達全球六十多個國家和地區，輻射一百六十多座港口，支撐該省九成以上的外貿貨物進出口。下一步，將加密東南亞、東北亞等近洋航線，鞏固拓展歐美、非洲、南美遠洋幹線，推動航線覆蓋到全球主要貿易樞紐港口。

廈門海關口岸監管處處長蔡毅稱，今年以來廈門關區監管對台跨境電商出口同比增長百分之六十八點零二，占大陸對台跨境電商出口總量的百分之七十。福建省港口集團副總經理蔡立群則提到，廈門到台北的海空聯運快線，貨物從入庫到上船隻要二點五小時，航行十五小時。平潭到台灣的海空聯運常態化運營，既有海運的成本，又有空運的速度。大陸貨物經福建上島（指台灣），能做到「夕發朝至」，一個大櫃的海運費比周邊省份港口甚至可便宜一千美元以上。