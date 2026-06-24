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在陸日人涉攜稀土出境遭捕 陸商務部強化軍民兩用物項管制、鼓勵舉報

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在兩名日本公民因涉嫌走私受出口管制約束的稀土相關產品被中國拘留後，大陸商務部24日宣布，將進一步完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為舉報處理工作，包括鼓勵實名舉報。圖／美聯社
在兩名日本公民因涉嫌走私受出口管制約束的稀土相關產品被中國拘留後，大陸商務部24日宣布，將進一步完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為舉報處理工作，包括鼓勵實名舉報。圖／美聯社

在大陸收緊對日稀土出口背景下，日本重型電機巨頭中國當地法人日籍員工傳出5月在遼寧大連被中國有關部門拘捕，據報導該名人士試圖將稀土相關物品帶出境。中國商務部24日宣布，將進一步完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規舉報機制，鼓勵實名舉報，並擴大對技術轉移、投資及研發合作等對外轉移行為的監管範圍，強化出口管制執法與社會監督，新規將於今年7月1日實施。

大陸商務部網站24日消息，大陸商務部發布公告2026年第26號指出，為充分發揮社會監督作用，打擊戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為，依據《出口管制法》《對外貿易法》等法律法規，商務部決定進一步完善策略性礦產兩用物項出口管制違規行為檢舉處理工作。

公告提到，任何組織和個人均可舉報涉嫌違反出口管制法規的行為，包括未經許可出口戰略礦產、通過第三國轉運規避管制、非法對外轉移受管制技術，以及為違法出口提供貨運、報關、第三方電子商務交易平台和金融等服務等。

公告列明，違規情形亦包括透過投資、知識產權許可、聯合研發、諮詢、展覽、交流等方式非法轉移受管制技術，以及為違法出口提供報關、貨運、金融或平台服務等支援行為。舉報人可通過線上平台或電話提交線索。對於實名舉報且經查證屬實的案件，將按規定給予獎勵；對於惡意舉報行為，則將嚴格甄別、依法處置。出口經營者若主動報告違規行為，相關情節可作為從輕或減輕處罰依據。

同時，公告還要求舉報內容需包含被舉報人資訊、具體違法情形等要素，對不符合條件或重複舉報等情形將不予受理。

同日稍早，大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上指出，據了解，2名日本人因違反中國法律被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報了有關個案情況，「我們想強調的是，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。」

而日本內閣秘書長木原稔則就此事表示，大陸相關部門5月在遼寧省大連市拘捕2名日本人，這2人涉嫌違反「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。他並透露，2人分別在5月18日和25日被拘。中國大陸海關部門均在拘捕翌日向日本駐外使領館通報此事。據悉，2人健康無虞。木原稔以目前處於調查階段以及「保護隱私」為由沒有說明詳細情況，表示「將與本人及相關人員聯繫，從保護日本人的角度妥善應對。」

此前，多家陸媒指出，上述被拘留者中至少有一人是一家日本大型電機企業在大陸的子公司的日籍員工。據悉，這名員工試圖將中方嚴格管制的稀土相關產品非法帶離出境而觸法。

稀土 大陸商務部 日本

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在陸日本人涉攜稀土物品出境遭捕 陸外交部：日方應提醒企業守法

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