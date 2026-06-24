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AI帶動PCB擴產熱潮 陸20多家業者今年投資逾人民幣600億

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
AI運算需求快速成長下，大陸今年以來已有逾20家PCB供應鏈企業宣布擴產計畫。圖／路透
AI運算需求快速成長下，大陸今年以來已有逾20家PCB供應鏈企業宣布擴產計畫。圖／路透

AI運算需求快速成長，帶動中國大陸PCB（印刷電路板）產業掀起擴產熱潮。今年以來已有逾20家PCB供應鏈企業宣布擴產計畫，投資總額超過600億元人民幣。隨著愈來愈多業者投入高階產品市場，分析認為競爭將升溫，產業獲利空間恐面臨壓力。

第一財經報導，PCB企業博敏電子與雷射設備廠華工科技在博敏電子創芯智造園簽署三年期戰略合作框架協議。雙方將在光模組PCB和陶瓷基板領域展開合作。

除此之外，興森科技23日公告，擬定向增發募資不超過39億元（人民幣，下同）；駿亞科技22日表示，公司擬投入15.57億增建年產60萬平方公尺高多層、HDI項目；廣合科技公告，計劃投資60億元建設廣合科技東莞智慧製造總部項目。

光模組PCB是光模組供應鏈上游的關鍵基礎組件。摩根士丹利最新測算顯示，預計全球AI光模組PCB的總體潛在市場增速將遠超底層的光模組出貨成長率，從2025年的6.2億美元激增至2028年的37.7億美元。

據Wind及公開公告不完全統計，今年以來已有20多家PCB供應鏈企業宣布擴產計劃，投資金額超過600億元（合約新台幣2804億），僅3月公告的新增投資金額就超過300億元。PCB大廠資金集中投向高多層、高階HDI等高端產能。

根據Prismark報告，目前PCB大廠業績分化顯著，聚焦AI高端產品類別的企業增速遠超傳統消費電子PCB企業。分析認為，目前PCB擴產節奏趨同，當所有人都在追求AI伺服器板、高頻高速板、IC載板、高階HDI，「高端」本身的稀缺性正在被稀釋。

此前，PCB龍頭企業滬電股份提醒，近期市場對PCB關注度較高，儘管目前面向資料通訊應用領域的PCB需求呈現爆發式增長，但也吸引了大量同行以強勁的資本支出與產能擴張進軍市場。未來的市場競爭預計將會加劇，獲利或將面臨結構性擠壓。

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