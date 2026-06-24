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發展產業靠補貼？陸總理李強駁「我們也補不起」 用4字概括未來經濟趨勢

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
24日上午，大陸國務院總理李強在大連出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致詞。圖／中新社
24日上午，大陸國務院總理李強在大連出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致詞。圖／中新社

中國大陸國務院總理李強24日表示，中國將持續推進高水平科技自立自強，加大基礎研究投入，並強調新能源與智慧聯網汽車等產業競爭力來自技術突破，而非外界所稱的政府補貼。他也批評全球科技領域「築牆設壘」與技術封鎖日益嚴重，呼籲各國深化創新合作。

大陸總理李強今天早上在大連舉行的夏季達沃斯論壇上致詞時，用「穩、新、活、融」4字概括中國經濟當下特點和未來趨勢。他表示，中國有信心有能力把良好開局，「保持好、發展好」。

談到中國創新成果，李強表示，中國這些年著眼實現高水平科技自立自強，持續加大科研投入力度，很多領先企業都經歷過經營壓力，有的面臨階段性巨額虧損，有的還遭遇外部不公正打壓，但即便如此也從未動搖。將繼續加強關鍵技術攻關，顯著提高基礎研究經費投入佔比。

他也強調，中國以科技創新引領產業創新、以產業升級促進科技迭代。中國新能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後正是新材料、動力電池、通信等科技突破，「這才是中國產品競爭力的關鍵，而不是某些人猜測的主要靠政府補貼，我們也補不起。」

李強並稱，有些人對中國的科技和產業創新感到焦慮，甚至拋出所謂「中國衝擊2.0」的論調，但更多聲音提到的是「中國機遇2.0」，越來越多外國企業來到中國，設立研發中心、地區總部，深度融入中國產業鏈。

他也提到，全球創新活動創新聯動程度之深前所未有，同時阻礙壁壘也日益增多，各種形式的「築牆設壘、「科技封鎖」愈演愈烈。真正改變世界、惠及世界的創新，應該是走向世界、擁抱世界的創新，「新一輪科技革命和產業變革中，沒有任何一個國家、一家企業可以包打天下」。

李強

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