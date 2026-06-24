快訊

千萬獎金充公…頭獎冒領案國稅局找到真中獎人 1原因錯身而過

居住條件變差…香港房屋愈來愈小 近30年縮小26%

中央社／ 香港24日電
香港一家智庫的研究發現，香港房屋愈來愈小，較30年前縮小了26%；與同樣是地小人稠的新加坡比較，香港現有房屋的面積小了28平方公尺（約8.47坪）。圖／新華社
香港一家智庫的研究發現，香港房屋愈來愈小，較30年前縮小了26%；與同樣是地小人稠的新加坡比較，香港現有房屋的面積小了28平方公尺（約8.47坪）。圖／新華社

香港一家智庫的研究發現，香港房屋愈來愈小，較30年前縮小了26%；與同樣是地小人稠的新加坡比較，香港現有房屋的面積小了28平方公尺（約8.47坪）。

由學者及專業人士組成的未來經濟學院最新發表報告表示，他們的研究發現，本地房屋愈建愈小，過去30年住房的平均面積不升反降，由1995年的50.4平方公尺下跌至2024年的37.2平方公尺，跌幅26%。

報告比較了香港、新加坡、日本英國等地的房屋面積，以私人住宅為例，香港平均只有43平方公尺，新加坡則是71平方公尺，東京新建公寓也有66平方公尺。

報告表示，新加坡是香港最自然的比較對象之一，兩地同樣土地有限、人口密度高，同樣有龐大的公共房屋體系，但新加坡新建公共房屋的面積卻遠高於香港。

據指出，近年新加坡興建的預購組屋單位，平均面積約為80平方公尺，這已低於90年代中期的120平方公尺，但2024年香港新建成的公屋（政府興建出租屋），平均面積只有26.7平方公尺，新落成居屋（政府資助興建並出售給市民的房屋）也只有27平方公尺。

報告表示，香港年輕一代面對的居住條件比上一代更差，問題不只是在於價格，也包括興建的房屋已經發生根本改變，各類房屋都在縮小，房屋數量掩蓋了房屋供應的真實狀況，適合家庭居住的房屋正從市場上消失。

因此，報告建議政府，在房屋供應上應加入「新增面積」指標，不應只以新增單位數量衡量。

香港 新加坡 英國 日本

延伸閱讀

2大主因 香港粵式酒樓7年關了290店 大減16%

傳統酒樓減16％…香港立法會報告證本地餐飲業未恢復至疫情前水平

香港人長壽觀變了 調查：7成資產留養老 57%做好醫藥費準備

租房省下頭期款拿去理財更賺？專家揭殘酷真相：理財投報率沒5%只是紙上富貴

相關新聞

規模突破 中國能源發電總裝機破4億千瓦

中國國家能源集團廿二日發布消息稱，隨著龍源電力海南東方啟源海風場九號機組成功併網發電，集團發電總裝機容量突破四億千瓦。其中可再生能源裝機占比逾四成一。

遭列中國涉軍企業清單 阿里巴巴起訴美政府

美國國防部8日擴大「中國涉軍企業」名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中國企業列入其中。對此，阿里巴巴已於23日正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入該清單。

李強駁中國用政府補貼發展新能源車等產業 「我們也補不起」

中國大陸國務院總理李強24日表示，中國將持續推進高水平科技自立自強，加大基礎研究投入，並強調新能源與智慧聯網汽車等產業競爭力來自技術突破，而非外界所稱的政府補貼。他也批評全球科技領域「築牆設壘」與技術封鎖日益嚴重，呼籲各國深化創新合作。

居住條件變差…香港房屋愈來愈小 近30年縮小26%

香港一家智庫的研究發現，香港房屋愈來愈小，較30年前縮小了26%；與同樣是地小人稠的新加坡比較，香港現有房屋的面積小了2...

陸「618」購物節檔期表現平淡 分析指恐影響電商第2季表現

今年大陸「618」購物節總銷售額僅較去年小增0.9%，被形容為「史上最安靜618」，花旗表示，京東和阿里巴巴6月零售銷售數據或受影響，意味這些電商平台在第二季度盈利預期面臨下行風險。

去年虧損人民幣34.6億元 智駕獨角獸Momenta叩關港股

大陸智慧駕駛新創公司Momenta通過港交所上市聆訊。雖然2025年營收達24.1億元人民幣、毛利率逾七成，但受研發投入拖累，全年仍虧損34.6億元。市場看好其在海外市場可望受惠於華為受制裁帶來的競爭優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。