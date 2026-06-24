居住條件變差…香港房屋愈來愈小 近30年縮小26%

香港一家智庫的研究發現，香港房屋愈來愈小，較30年前縮小了26%；與同樣是地小人稠的新加坡比較，香港現有房屋的面積小了28平方公尺（約8.47坪）。

由學者及專業人士組成的未來經濟學院最新發表報告表示，他們的研究發現，本地房屋愈建愈小，過去30年住房的平均面積不升反降，由1995年的50.4平方公尺下跌至2024年的37.2平方公尺，跌幅26%。

報告比較了香港、新加坡、日本和英國等地的房屋面積，以私人住宅為例，香港平均只有43平方公尺，新加坡則是71平方公尺，東京新建公寓也有66平方公尺。

報告表示，新加坡是香港最自然的比較對象之一，兩地同樣土地有限、人口密度高，同樣有龐大的公共房屋體系，但新加坡新建公共房屋的面積卻遠高於香港。

據指出，近年新加坡興建的預購組屋單位，平均面積約為80平方公尺，這已低於90年代中期的120平方公尺，但2024年香港新建成的公屋（政府興建出租屋），平均面積只有26.7平方公尺，新落成居屋（政府資助興建並出售給市民的房屋）也只有27平方公尺。

報告表示，香港年輕一代面對的居住條件比上一代更差，問題不只是在於價格，也包括興建的房屋已經發生根本改變，各類房屋都在縮小，房屋數量掩蓋了房屋供應的真實狀況，適合家庭居住的房屋正從市場上消失。

因此，報告建議政府，在房屋供應上應加入「新增面積」指標，不應只以新增單位數量衡量。