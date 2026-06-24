史上最冷清？陸618購物節檔期表現平淡 恐影響電商第2季表現

今年大陸「618」購物節總銷售額僅較去年小增0.9%，被形容為「史上最安靜618」，花旗表示，京東和阿里巴巴6月零售銷售數據或受影響，意味這些電商平台在第二季度盈利預期面臨下行風險。

花旗表示，今年618購物節為過去16年來最冷清的一屆，6月零售銷售數據或受影響，意味京東和阿里巴巴第二季度盈利預期面臨下行風險。

花旗指出，據星圖數據估算，商品交易總額（GMV）按年增長4%，接近復旦大數據實驗室（Fudan Big Data Lab）估算的3.2%按年增幅，再次表明今年6.18大促表現更為平淡。

路透報導，貝恩公司大中華區消費品業務主管鄧旻表示，「這一次我們感覺相當冷清。我認為這對市場來說是件好事，代表人們的消費模式正趨於正常化，消費者不再只在購物節期間大量囤貨。」

大陸國家統計局16日公布數據顯示，5月社會消費品零售總額人民幣4兆1,090億元，下降0.6%，低於市場預期，也是2022年12月以來首度轉負。除汽車以外的消費品零售額人民幣3兆7,781億元，增長1.1%。