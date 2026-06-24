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全球5G用戶逾31億！華為汪濤倡議：共同定義未來十年行動通訊網路

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
華為副董事長、輪值董事長汪濤。記者林宸誼／攝影
華為副董事長、輪值董事長汪濤。記者林宸誼／攝影

華為副董事長、輪值董事長汪濤24日在上海舉行的2026年世界行動通訊大會（MWC26）主題演講上倡議，共同定義未來十年的移動通信網絡（行動通訊網路），釋放網絡新動能。在協同頻寬部分，推動 U6GHz （6425至7125MHz）全球標識為IMT頻寬。

此外統一標準，依託3GPP統一標準形成共識，並推動NTN（非地面網路）產業發展；要定義架構，共同定義下一代 Al Native （AI原生）核心網，使未來智慧體業務，釋放網路新動能。

瑞典電信設備製造商愛立信16日在「移動市場報告」中指出，2026年第1季度，全球新增5G用戶1.62億，使總數突破30億大關，達到31億。這一數字預計將快速增長，到2031年底將翻一倍以上，達到64億。

汪濤在MWC26上海發表主題演講時指出，從上世紀80年代至今，全球移動通信歷經多輪技術迭代與規模化普及：從1G類比語音蜂窩網路、2G數位語音通信、3G移動資料網路、4G移動寬頻網路、5G數位新基建，如今5G-A （5.5G）正全面規模商用。

汪濤認為，移動通信徹底重構了人類連接方式，過去40年，每一代技術革新都持續突破頻寬效率與網路性能上限，網路架構持續扁平化；語音、短信、移動影音、5G/5G-A（5.5G） 行業應用不斷湧現，持續拓寬通信邊界，實現網路能力商業轉化。目前全球5G用戶已超31億，專網覆蓋91個行業大類。

汪濤指出，未來十年關鍵命題是，新業務和新能力、AI 與移動通信結合、天地一體通信網路、頻寬規劃與布局、新核心網架構、電信商新商業模式。

具體而言，新業務和新能力上，一張網聯接人、物和智慧體，滿足多樣化需求；AI與移動通信結合上，網元智慧推動多維網路能力升級，追求極致效率；天地一體通信網路上，從地面走向天地一體，拓展人類社會的通信邊界。

此外衛星通信是地面通信的覆蓋補充，實現 100%全域覆蓋；頻譜規劃與佈局上，超大頻寬頻譜實現網路能力躍升，WRC-27完成下一代IMT頻寬協同。電信商新商業模式上，探索移動通信多角變現能力，創造增量商業價值。

華為在MWC26上海展位。記者林宸誼／攝影
華為在MWC26上海展位。記者林宸誼／攝影

華為 愛立信 MWC

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