快訊

外洩機密資料？傳電展室外派人員監聽東南亞國家 顧立雄回應

毒駕害命！韓國修法整治毒駕問題，台灣怎麼做？

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

聽新聞
0:00 / 0:00

MWC上海開幕直擊！中國移動：將布局「超大規模智算中心」

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
中國移動董事長陳忠岳24日表示，將布局超大規模智算中心。記者林宸誼／攝影
中國移動董事長陳忠岳24日表示，將布局超大規模智算中心。記者林宸誼／攝影

中國移動董事長陳忠岳24日表示，未來的移動智慧將不再局限於任何人或人和平台，而是延伸到人類和智慧的深度協作。中國移動將推進5G-A（5.5G）、萬兆（兆）光網、空天地一體網路部署，以AI需求牽引6G研發；打造自智網路；構建一體化算力網，布局超大規模智算中心，打造「中心—邊緣—端側」三級協同算力體系。

陳忠岳在2026年世界行動通訊大會（MWC上海開幕式上，提出了智慧形態三階段演進：從手機「離身智慧」，到人形機器人「具身智慧」，再到人機共生的「內身智慧」，深度融入生產生活全場景。

由全球行動通訊系統協會（GSMA）主辦的MWC26上海，以「眾智啟新」為主題，全面聚焦6G、移動AI、具身智慧、智慧醫療、智慧網聯汽車、衛星與非地面網路通信等前沿領域。

GSMA在大會開幕前夕，發布《2026中國移動經濟發展》報告，顯示大陸5G連接數在全球比重已逾40%；2025年移動技術為大陸創造1.5兆美元的經濟價值，占GDP的7.2%，預計到2030年將攀升至2.1兆美元。

GSMA大中華區總裁斯寒表示，大陸5G連接數在全球比重已超過40%，2025年移動技術為大陸創造了1.5兆美元的經濟價值。這些數字折射出移動產業早已超越連接範圍，進化為無處不在的基礎能力，成為賦能生產力提升、深化AI驅動服務、引領可持續經濟增長的關鍵底座。

包括華為、榮耀、沃達豐亞洲、西門子中國、智元機器人、中興通訊等龍頭科技企業的重磅演講嘉賓，齊聚MWC26上海，圍繞AI、機器人及行業數智未來等前沿議題交流與對話。

MWC 中國移動 上海

延伸閱讀

十五五經濟隱憂／陸重押AI產業 專家憂淪幻象

現觀科股東會／成長動能無虞 低軌衛星有望再添一把火

參訪微軟亞太總部 鍾東錦推AI優化復康巴士及長照接送服務

中華電目標價喊到150 外資看好市值站上兆元

相關新聞

規模突破 中國能源發電總裝機破4億千瓦

中國國家能源集團廿二日發布消息稱，隨著龍源電力海南東方啟源海風場九號機組成功併網發電，集團發電總裝機容量突破四億千瓦。其中可再生能源裝機占比逾四成一。

遭列中國涉軍企業清單 阿里巴巴起訴美政府

美國國防部8日擴大「中國涉軍企業」名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中國企業列入其中。對此，阿里巴巴已於23日正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入該清單。

陸「618」購物節檔期表現平淡 分析指恐影響電商第2季表現

今年大陸「618」購物節總銷售額僅較去年小增0.9%，被形容為「史上最安靜618」，花旗表示，京東和阿里巴巴6月零售銷售數據或受影響，意味這些電商平台在第二季度盈利預期面臨下行風險。

去年虧損人民幣34.6億元 智駕獨角獸Momenta叩關港股

大陸智慧駕駛新創公司Momenta通過港交所上市聆訊。雖然2025年營收達24.1億元人民幣、毛利率逾七成，但受研發投入拖累，全年仍虧損34.6億元。市場看好其在海外市場可望受惠於華為受制裁帶來的競爭優勢。

「人幣被低估16%」歐洲央行行長：動用「廣場協議」 對北京行不通

中歐經貿關係再掀波瀾；繼德國總理梅爾茨日前拋出「人民幣被低估30%」說法，並主張效仿1985年「廣場協議」處理對華貿易失衡問題後，歐洲央行總裁拉加德近日也公開呼籲，七國集團(G7)未來若討論貨幣估值與全球經濟失衡議題，應將中國納入談判機制，同時認為對中國複製「廣場協議」未必合適。

全球5G用戶逾31億！華為汪濤倡議：共同定義未來十年行動通訊網路

華為副董事長、輪值董事長汪濤24日在上海舉行的2026年世界行動通訊大會（MWC26）主題演講上倡議，共同定義未來十年的移動通信網絡（行動通訊網路），釋放網絡新動能。在協同頻寬部分，推動 U6GHz （6425至7125MHz）全球標識為IMT頻寬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。