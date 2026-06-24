MWC上海開幕直擊！中國移動：將布局「超大規模智算中心」

中國移動董事長陳忠岳24日表示，未來的移動智慧將不再局限於任何人或人和平台，而是延伸到人類和智慧的深度協作。中國移動將推進5G-A（5.5G）、萬兆（兆）光網、空天地一體網路部署，以AI需求牽引6G研發；打造自智網路；構建一體化算力網，布局超大規模智算中心，打造「中心—邊緣—端側」三級協同算力體系。

陳忠岳在2026年世界行動通訊大會（MWC）上海開幕式上，提出了智慧形態三階段演進：從手機「離身智慧」，到人形機器人「具身智慧」，再到人機共生的「內身智慧」，深度融入生產生活全場景。

由全球行動通訊系統協會（GSMA）主辦的MWC26上海，以「眾智啟新」為主題，全面聚焦6G、移動AI、具身智慧、智慧醫療、智慧網聯汽車、衛星與非地面網路通信等前沿領域。

GSMA在大會開幕前夕，發布《2026中國移動經濟發展》報告，顯示大陸5G連接數在全球比重已逾40%；2025年移動技術為大陸創造1.5兆美元的經濟價值，占GDP的7.2%，預計到2030年將攀升至2.1兆美元。

GSMA大中華區總裁斯寒表示，大陸5G連接數在全球比重已超過40%，2025年移動技術為大陸創造了1.5兆美元的經濟價值。這些數字折射出移動產業早已超越連接範圍，進化為無處不在的基礎能力，成為賦能生產力提升、深化AI驅動服務、引領可持續經濟增長的關鍵底座。

包括華為、榮耀、沃達豐亞洲、西門子中國、智元機器人、中興通訊等龍頭科技企業的重磅演講嘉賓，齊聚MWC26上海，圍繞AI、機器人及行業數智未來等前沿議題交流與對話。