廣州整頓「幽靈外賣」 下架逾3.7萬家次違規網店

中國廣東省廣州市市場監管局整頓食安問題，今年上半年聚焦「幽靈外賣」專案整治，督促平台自我清查，截至目前為止，累計下架逾3.7萬家次違規網店。

幽靈外賣所指為在外賣平台偽裝成正規商家營業的店家，這類店家特徵包括公示地址造假、沒有實體經營場所、訂單轉包不知名第三方、使用偽造或租借來的食品經營許可證，這類店家傷害民眾對於外賣的信心，也干擾外賣行業市場秩序。

中國政府關注幽靈外賣問題，各個地方跟進整頓。微信公眾號「廣州市場監管」發布訊息指出，廣州市市場監管局23日召開治理網路餐飲食品安全問題專項整治現場會議，持續加大網路餐飲監管力道。

廣州市市場監管局今年上半年聚焦幽靈外賣問題整頓，督促平台自我清查，透過比對廣州市餐飲商家許可資料後，累計下架逾3.7萬家次違規網店。

廣州市市場監管局要求平台更新管理制度，嚴禁商家隨意修改公示地址及證照資料，要求新增入駐商家必須透過政務資料介面完成證照訊息校對驗證，合格後才能入網經營，嚴禁任何竄改，相當於從源頭切斷幽靈外賣進入平台的管道。

廣州市市場監管部門於今年上半年進行線上證照資料比對及巡查監測外賣商家6.3萬餘家次；實體檢查3.2萬家次。將以「網路餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定」為準則，持續推動專案整治。

外送員也是揪出幽靈外賣的幫手。據廣州日報報導，有外送員在這場會議中說，食品安全需要社會共同參與守護，這是對消費者負責，也是對商家的幫助，監管部門、平台、商家、外送員可以一起打造食品安全網。

中國政府整頓幽靈外賣問題，國家市場監管總局今年4月對拼多多、美團、京東、餓了麼（淘寶閃購）、抖音、淘寶、天貓等7家平台幽靈外賣系列案例作出行政裁罰，7家平台合計罰人民幣35.97億元（約新台幣166億元）。