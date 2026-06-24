遭列中國涉軍企業清單 阿里巴巴起訴美政府

美國國防部8日擴大「中國涉軍企業」名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中國企業列入其中。對此，阿里巴巴已於23日正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入該清單。

路透報導，阿里巴巴已向加州聖荷西的聯邦法院提交訴狀。該公司在訴狀中指出，「認定毫無事實或法律依據」，並強調公司由獨立董事會治理，其成員均不具備任何軍方背景，且旗下產品與服務均面向零售、物流和企業資訊技術領域，絕非涉及武器、國防或情報範疇。

阿里巴巴表示，美方將其列入清單的決定「武斷且任性」，並已對公司造成了無法彌補的損害，「對許多美國企業而言，阿里巴巴是進入中國市場的主要管道。將阿里巴巴貼上中國涉軍企業的標籤，等同將其定為中國軍方工具，以及對美國國家安全的威脅，損害了阿里巴巴的聲譽，並為該公司與美國各方保持的合作關係蒙上陰影。」

阿里巴巴曾在美方公布該名單後公告，被納入該名單是一個錯誤，且毫無依據。公司當時已表明，對於任何試圖歪曲公司形象的行為，均將採取一切可行的法律行動。

除了阿里巴巴，另一家被列入清單的藥企「藥明康德」也已在11日在美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院，對美國國防部提起訴訟，要求撤銷美方將其列為「中國軍工企業」的認定，並將公司自「中國軍工企業清單」中移除。

藥明康德在訴狀中指出，美國國防部將公司列入名單的決定武斷、反覆無常，缺乏事實支持，且是「政治壓力下的產物」。藥明康德也指控美國政府在沒有法律與事實依據的情況下，將公司貼上國安威脅標籤，已對公司聲譽及營運造成重大損害。

分析普遍觀察到，近年1260H名單的認定範圍逐漸擴大，並從傳統軍工企業擴大至AI、新能源車、機器人等新興科技領域。

美國智庫保衛民主基金會（FDD）認為，這反映北京正進一步推動軍民融合戰略，尤其是在解放軍試圖轉型為具備「智慧化」作戰能力的軍隊之際，希望將新興科技更有效整合進軍事工業體系。