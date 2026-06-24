日媒：日企員工在遼寧大連遭拘留 疑涉稀土出口管制

在中國收緊對日稀土出口的背景下，日本重型電機巨頭中國當地法人日籍員工傳出5月在遼寧大連被中國有關部門拘捕。據報導，該名被捕人士試圖將稀土相關物品帶到中國境外。

日媒共同社報導，多名相關人士透露，該名被捕人士試圖將中國加強出口管制的稀土相關物品帶到中國境外，可能被認為違反法令。

日本經濟新聞也對該起案件做出類似描述，目前日媒對此案件的相關描述仍相當謹慎，而非直接定性。

為反制日本首相高市早苗去年底關於「台灣有事」的國會答辯，中國大陸從今年1月開始加強軍民兩用物項對日出口管制，將其作為事實上的反制措施。

共同社指出，在日中關係急轉直下的情況下，新增日本人被拘的情況，日本經濟界關於對華商務風險的擔憂或將擴散。

相關人士透露，中國海關部門可能認為上述日籍員工的行為涉及稀土出口管制問題。雖然尚不清楚具體嫌疑內容，但據稱並非涉嫌違反《反間諜法》。

根據大陸海關總署20日公布的貿易數據，5月中國稀土磁體出口量減少7.7%，對日出口降幅尤為顯著。5月中國大陸對日本出口的稀土磁體月減34.6%，為去年5月以來的低水準。軍民兩用物項清單中還包括稀有金屬，相關產品碳化鎢繼2月至4月之後，5月對日出口仍為零。

大陸商務部先前曾表示，出口管制不會影響民用產品。但日資企業組成的中國日本商會指出，部分民用產品貿易實際上也已受到影響，並要求明確具體執行標準。