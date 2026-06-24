「漲價預期」沒人信 大陸房地產營銷轉型拍短劇

「除了地段，還是地段」，一般房地產營銷販賣的都是一種「漲價預期」，但對處於下行階段的大陸房地產來說，「漲價」已經無法取信於人，房地產營銷開始販賣「生活方式」，並且透過流行中的「微短劇」來滲透廣告。

據第一財經資訊，近日杭州本土開發商興耀房產投資拍攝的短劇「請不要愛我，程式會出錯」在網路上引發關注。與傳統廣告不同，這部短劇幾乎沒有直接推銷建案，卻通過劇情植入、場景展示等方式，讓觀眾在追劇過程中了解建案。

這部17集短劇聚焦女性成長、家庭關係和職場困境等現實議題，目前已在大陸主流短劇平台上線。雖然劇情中並未出現明顯的建案推介內容，但專案元素卻巧妙融入其中。

例如，短劇女主角名字叫「沐方舟」，與公司房地產項目「沐芳洲」高度相似；劇中所有實景拍攝均在該項目內完成，恒溫泳池、健身房、私宴廳等社區配套也成為拍攝取景地。

據指出，短劇總投資不足20萬元人民幣（約93.4萬台幣）。大量使用建案現成場景，短劇拍攝成本遠低於傳統廣告投放，而在短劇播出後，已有部分觀眾因對劇中生活場景產生興趣，主動預約前往專案參觀。

實際上，房企涉足短劇並非首次。早在2025年6月，南通國企煒賦集團開發的建案便成為短劇「不動產也動心」的主要取景地。該劇上線48小時流量突破千萬，並一度登上短劇平台熱榜。

報導稱，大陸房地產營銷商還在嘗試更具話題性的行銷方式。從拍短劇到辦藝術展，從寵物社交到跑團活動，越來越多開發商開始將行銷重心從「賣房子」轉向「賣生活」。

大陸開發商頻頻跨界的背後，實際上折射出房地產市場邏輯的變化。在過去的房地產上行週期裡，購房者更關注地段、學區以及房價上漲預期。但隨著市場進入存量競爭階段，單純依靠升值預期已經越來越難打動客戶。