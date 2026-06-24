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大陸官方拉「汽車後市場」買氣

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

面對汽車內需市場疲軟，大陸官方鎖定汽車使用過程中各類服務與交易活動的「後市場」，圍繞汽車改裝、汽車賽事、房車露營、汽車維修、汽車租賃、傳統經典車等領域提出系列對策舉措。

大陸商務部等九部門近日發布「關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知」，聚焦六個領域、17項政策舉措，並已擇定40個試點城市。

具體來說，共有六大核心領域舉措，包括規範有序發展汽車改裝‌、支持發展房車露營產業‌、培育傳統經典車新業態‌、優化維修和保險服務供給‌、積極發展汽車賽事運動‌以及推動汽車租賃創新融合‌。

同時，擇優確定40個汽車流通消費改革試點城市，支持地方在‌保稅改裝、經典車「保稅+展示」、優化限購‌等方面先行先試，形成可複製經驗 。支持利用現有賽道、文創園區打造新場景（如上海、天津籌辦賽事）；指導杭州、深圳等地探索優化限購，利用自貿區條件做大特色產業 。

大陸商務部數據顯示，大陸汽車保有量達3.7億輛，銷量連續17年位居全球第一。不過近年汽車內需市場持續疲軟。大陸商務部副部長盛秋平稱，圍繞汽車使用形成的後市場是兆元產業，已成惠民生和擴消費「新藍海」，支持相關汽車流通消費改革試點城市發展汽車運動，推動小眾愛好變成大眾選擇。

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