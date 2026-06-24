歐洲央行總裁：人民幣低估16%

歐洲央行總裁拉加德近日引用國際貨幣基金的研究指出，人民幣被低估了15%至16%。她敦促全球領導人商討人民幣低估的問題，並指七國集團（G7）任何關於貨幣估值的會談都必須包括中國大陸。

綜合彭博、路透報導，拉加德22日在布魯塞爾一場活動上作出上述呼籲。她表示，「這充分證明一直存在包括貨幣層面等過度失衡問題的討論，我希望未來還會在這方面有進一步的討論。G7領導人及其他受過度失衡影響的相關方都應參與其中，這包括中國，以解決這些問題。」

德國總理梅爾茨上周在布魯塞爾發表講話時，提到了1985年的「廣場協議」（Plaza Accord）。當年，美國、日本、德國、法國和英國的財長和央行官員在紐約會面，協調政策以推動美元貶值。不過，拉加德認為，現在複製當時的做法可能不合時宜。「廣場協議的時代截然不同，我們現在所處的環境也大不相同。」

近期，歐洲地區將焦點鎖定人民幣，法國政府諮詢機構「高等戰略與規劃委員會」於2月編製的一份報告，也鼓吹效仿「廣場協議」，推動歐元對人民幣貶值20%至30%。

但該機構負責人克萊芒·博納在報告中承認，操控歐元貶值或人民幣升值比加徵關稅還要困難。

大陸官媒環球時報也發表社評強調，世界不需要新的「廣場協議」。中國不會接受以匯率之名行打壓之實，也絕不會回到強權協調少數國家命運的舊時代。

對於人民幣匯率問題，大陸央行曾發布報告指出，人民幣匯率符合中國經濟基本面，人民幣匯率短期波動由市場助推，長期走勢則是經濟基本面決定的。