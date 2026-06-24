Fed新任主席被視為葛林斯班的追隨者 匯銀：華許正讓美元重新訂價

美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）上任後，市場對美元走勢的預期出現明顯反轉。原先不少投資人認為，華許接掌Fed後可能傾向較寬鬆的貨幣政策，進而壓抑美元表現；然而自今年1月30日華許獲提名以來，美元指數截至昨（23）日反而上漲超過4%。

關鍵匯銀人士指出，華許被視為葛林斯班的追隨者，而這樣的領導風格正逐步改變市場對美元的評價，「葛林斯班的追隨者，正讓美元重新訂價」。

有關近期美元維持強勢的原因，中央銀行分析指出，主要來自兩大因素。首先，中東地緣政治衝突，全球避險資金再度湧向美元資產，凸顯美元作為全球最重要準備貨幣與避險貨幣的核心地位。其次，美國就業市場仍具韌性，通膨壓力未見明顯降溫，使市場對Fed降息的預期持續修正，帶動美元獲得支撐。

央行也進一步解析葛林斯班時代的貨幣政策特徵。央行指出，葛林斯班於1987年至2006年間擔任Fed主席，歷經多次景氣循環，其政策並非一味偏向寬鬆。統計顯示，葛林斯班任內共歷經五次降息與四次升息循環，降息多發生於經濟成長放緩、通膨下降或重大金融事件爆發之際；相對地，當通膨過高或經濟過熱時，Fed同樣會果斷升息。

其中，為對抗通膨壓力，葛林斯班曾於1988年至1989年間，將聯邦資金利率由6.5%逐步調升至9.75%，展現其維護物價穩定的強硬立場。央行認為，這也反映葛林斯班核心理念仍是以控制通膨、維持貨幣穩定為優先目標。

除了利率政策外，葛林斯班最具代表性的特色之一，便是對市場預期管理的獨特風格。葛林斯班長期採取較為模糊且迂迴的溝通方式，刻意保留政策彈性，維持央行的神秘感。

華許上任後的溝通風格似乎也展現出類似特徵。關鍵匯銀人士指出，華許近期政策聲明明顯更加精簡，內容縮減至約130字，聚焦物價穩定與通膨控制，對勞動市場著墨相對有限。此舉除有助於建立新主席的政策權威外，也與葛林斯班時期強調簡潔、保留彈性的溝通模式頗為相似。

該人士指出，近期日圓持續走貶，即使日本財務省祭出「閃電干預」措施，這種單邊干預，其效果往往難以持久。