兩岸快遞／陸商務部長將晤歐盟官員 商討化解貿易摩擦

歐盟委員會發言人22日表示，歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）29日將在布魯塞爾會見大陸商務部長王文濤。這場會見被視為歐盟尋求與中國大陸解決雙方不斷擴大的貿易失衡之舉。近日，歐盟領導人已要求歐盟執行委員會，針對貿易逆差問題與中國大陸展開談判，且應開始準備潛在防禦措施，歐盟委員會計劃提出一項法律，要求歐盟企業實現關鍵供應來源多元化。

北京／豆包Seedance 2.5版本下月發布 實現三項核心升級

字節跳動旗下豆包視頻生成模型最新版本Seedance 2.5將在7月初正式發布，實現三項核心升級：單條視頻生成長度最長可達30秒；支持最多50個全模態素材聯合輸入；支援在不改變整體畫面的前提下進行局部內容修改。

北京／澳洲最新民調… 對大陸信任度上升至28%

澳洲洛伊研究院的最新民調「世界觀調查」顯示，澳洲民眾在川普政府執政期間對美國的信任度跌至歷史新低的31％，與此同時，對中國大陸的信任度上升八個百分點，達到28％。澳洲人對這兩個大國之間的信任差距幾乎完全消失。

杭州／馬雲攜阿里高層下田插秧 引發外界各種解讀

阿里巴巴創辦人馬雲近日率一眾高層下田插秧，引發外界各種解讀。有分析認為，馬雲是借農耕喻經營戰略，傳達集團深耕AI的決心。也有人認為，阿里透過這項活動回擊早前各種高層人事異動傳言，以穩定軍心。

深圳／騰訊評估協同效應消失 擬退出投資日本遊戲工作室

騰訊據報正洽談退出對日本幾家遊戲工作室的投資。彭博引述知情人士報導，騰訊正評估在某些情況下準備將股份出售回給原管理團隊。據報導，騰訊退出投資的標準之一，是會考慮其與投資組合公司預期的協同效應是否已消失。

上海／房市逐步復甦 年輕人扮剛需主力

上海信義房屋區域總監魏逢佑表示，目前上海房地產市場，已經逐步復甦，最有置換能力的客戶是剛需的年輕人，首選是在人民幣600萬到700萬（約合新台幣2,760萬到3,220萬），位置是在外環邊，是這些人能夠接受的範圍。

上海／陸資本市場活躍 前五月證券印花稅大增88%

大陸財政部統計數據顯示，受到資本市場活躍影響，今年1至5月證券交易印花稅收入激增88.8％；國內消費稅收入年減3.1％、企業所得稅收入微增0.2％，反映民眾消費、企業利潤承壓。

上海／時隔六年… 東航恢復直飛瑞典首都航班

東方航空恢復上海至瑞典首都斯德哥爾摩的直飛航班，意味該航線時隔六年再度啟航。瑞典旅遊局3月預告，中國大陸與瑞典的直飛航班總量將在2026年夏季創下歷史新高。直航將有助中瑞、中歐雙方交流往來。

香港／下周推新的「黃金中央結算系統」 拚躋身亞洲交易樞紐

外傳香港將於7月推出新的「黃金中央結算系統」，彭博引述消息人士指，參與黃金中央結算的11家銀行中，至少4家正在進口大型金條。透過推出黃金清算系統，香港有望在爭取成為亞洲首要黃金交易樞紐的競爭中取得先發優勢。