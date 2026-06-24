規模突破 中國能源發電總裝機破4億千瓦

中國國家能源集團廿二日發布消息稱，隨著龍源電力海南東方啟源海風場九號機組成功併網發電，集團發電總裝機容量突破四億千瓦。其中可再生能源裝機占比逾四成一。

中新社報導，近年來，隨著中國經濟社會快速發展和人民生活水平持續提升，全社會用電總量不斷攀升，二○二五年用電量首超十萬億千瓦時，為全球首次。目前，大陸全國發電總裝機約四十億千瓦，國家能源集團裝機規模約占全國總量的十分之一。

此次投產的海南東方海上風電項目創新採用「差異化施工」工藝，攻克複雜地質瓶頸，在海纜施工環節，融合非開挖定向鑽與無人機磁場探測技術，用時三十一天完成兩根一五三六米保護管敷設。

據介紹，該集團已建成多個百萬千瓦級風電集群，形成覆蓋中國西北、華北、東北等區域的大規模風電基地；光伏裝機實現跨越式增長，在西北沙漠、戈壁、荒漠地區布局多個大型光伏基地；在大渡河、金沙江、開都河等流域推進水電梯級成組開發。裝機規模持續提升的同時，能源生產到運輸消費的全鏈條協同體系建成，形成了強健、穩定、可靠的能源保供能力。國家能源集團發電量連續兩年突破一點二萬億千瓦時，年供熱量五點七億吉焦。

大陸國家發改委、國家能源局等部門廿二日公布「可再生能源消費最低比重目標和可再生能源電力消納責任權重制度實施辦法」，將碳達峰碳中和目標的宏觀要求拆解為可量化、可考核的剛性約束。該辦法將自二○二六年八月一日起施行。

國家能源局有關負責人二十二日表示，目前，已經對電解鋁、鋼鐵、水泥、多晶矽和國家樞紐節點新建數據中心等提出了綠色電力消費比例要求。未來重點用能行業將主要聚焦工業、建築和交通等消費側重點領域。