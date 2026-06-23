大陸自研「靈晟」超越美國奪全球超級電腦榜首 專家：未必反映AI實力

最新全球超級電腦TOP500榜單出爐，大陸採用國產晶片的「靈晟」（LineShine）系統擊敗美國奪下第一。路透引述專家分析指，由於許多美國科技巨頭的AI超算並未參與排名，榜單結果未必反映大陸當前AI實力是否領先，反而更凸顯大陸在國產晶片與計算系統想展現其自主化布局上的進展。

路透23日報導，位於大陸國家超級計算深圳中心的靈晟系統採用國產晶片，並在6月最新一期全球超級電腦TOP 500排名中，擊敗此前冠軍、美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）的「El Capitan」超級電腦，排名第一，也是大陸近三年來首次重返榜單之上。據悉，美國政府利用El Capitan進行核武器庫研發及維護工作。

不過，多名科技與政策專家指出，由於近年計算產業發展方向改變，加上TOP 500評比方式主要針對傳統高效能運算，上述排名並不代表大陸擁有全球最快的AI運算系統。事實上，靈晟在一項模擬AI運算工作的基準測試中僅排名第四。

路透指出，近年微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及谷歌（Google）等美國雲端巨頭打造的大型運算系統，已轉向支援AI訓練與推理，但多數並未參與TOP 500評比。報導引述2025年一項研究稱，馬斯克（Elon Musk）旗下xAI的「Colossus」系統，其實際運算能力很可能已超越El Capitan。

美國加州大學全球衝突與合作研究所（IGCC）資深研究員古德瑞奇（Jimmy Goodrich）表示，如果這些超大規模雲端業者提交系統參賽，這台「全球最快」電腦甚至無法進入前五名。

此外，專家認為，大陸此次登上榜首，更可能反映其希望藉此展示國產晶片設計成果。大陸自2010年首次登上TOP 500榜首後，曾與美國及日本輪流領先，直到2023年停止提交系統參與排名。

專注超級電腦研究的Intersect 360 Research執行長斯內爾（Addison Snell）表示，他對靈晟排名第一並不意外，真正令人意外的是大陸選擇提交該系統參與評比，並希望藉此獲得認可。

根據排名公布的技術資料，靈晟系統並未採用先進AI晶片，可能與相關製造設備仍受美國出口管制有關。古德瑞奇表示，大陸希望藉此向外界證明出口管制並未產生效果。