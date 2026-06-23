亞太股市齊歡騰 港股連跌5天創新低…投資人情緒低落

香港股市連日下跌，今天收盤更創下近年新低。相對於亞太主要股市近期屢創新高，港股可說是一蹶不振，令不少投資人甚至分析師的情緒頗為低落。

恆指自上月中跌破26000點之後，每況愈下，今天收盤又再下挫432點或1.82%，收報23336點，為近年新低。連同今天，港股已連續5天下跌。

港股這波下跌始於年初，此前恆指大概由兩年前的16000點低位翻升，去年底上升至27000點左右，在穩守一段時間後，今年初開始拾級而下，先是下探26000點，接著是25000點，最近兩天則跌破24000點。

對於港股表現如此不濟，一些分析師近日都無言以對，個別人士在電視節目上評論時表示，亞太主要股市包括台灣、日本和韓國都屢創新高，唯獨香港「斯人獨憔悴」，不禁搖頭嘆息。

回顧過往幾年，港股的表現的確大幅落後於台、日、韓。以台灣加權指數為例，2018年底，恆指曾超越33000點，當時台灣加權指數11000點左右，兩者相差甚遠。

到了2023年，恆指和加權指數開始反向而行，前者向下探底，後者翻升走高。即使台股今天下跌了1.34%，收報47100.65，仍超過恆指一半以上，差距相當驚人。

對於港股為何如此疲弱，兩年前本地分析師大都歸因於美國調高利率，吸引海外資金流向美國。不過，這一說法卻未能解釋為何只有港股表現不振，台、日、韓股市卻逆流向上。

今年初，本地一些分析師把恆指下跌歸因於港股缺乏吸引外資的焦點，比如台、日、韓有晶片及人工智慧（AI）等行業支撐。但也有分析指出，港股不乏類似股票，相關說法無法解釋港股下跌的深層原因。

資深股票分析師黎秉華就抱持這種看法，他今天接受中央社記者訪問時說，香港也有中國大陸晶片股及AI股，比如中芯國際，但外資就是不流入。

他表示，港股低迷有多重因素，首先是市場上有人出售美債，以支持美元及日圓等，這些錢都會留在美國或日本國內，不會流出，而這些熱錢會流向當地股市，推高美、日股市。

此外，他認為，中美正在對抗之中，這種對抗包括金融手段，美國想推高港股進行收割，但中方卻要去風險，比如近期北京方面調查富途等券商，避免資金透過非法管道外流。

與此同時，美方正在打擊中國晶片及AI公司，不會鼓勵美資購買此類股票，這也是中芯國際難以大升的背後原因。

他說，其實近年是有龐大資金流入港股，但這些資金只流向IPO（新股上市）市場，而非舊股。

他說，當前港股的表現，已不能反映香港經濟正逐步復甦的真實情況。

另一位羅姓市場分析師表示，港股低迷，是受到中國大陸政策影響，包括北京方面最近採取的優化市場政策，以致資金未能像過往般流入港股。再者，港股也不像美股和台股，有晶片熱點可以炒作。

他說，過往很長時間，台、韓股市的指數並不高，但近年有熱點炒作（晶片），吸引了資金流向當地。此外，即使有資金流入港股，也只是流入IPO市場或其他範疇，未進入流動性較大的舊股之中。

除了上述分析外，過往一直有報導透露，港股表現不振的原因，是外資「低配」（外資機構投資各地股市的資金分配比例）。

近日就有媒體報導，受到通縮及地緣政治局勢緊張影響，華爾街大行對中國股市變得更加謹慎，摩根士丹利將中國股票的評級下調至「輕微低配」。另外，高盛將港股評級下調至「低配」，原因包括香港房產及零售業疲弱。

香港經濟日報今天刊登分析文章表示，在AI發展初期，環球資金持續追逐半導體以至硬體股，而台、日、韓、美擁有掌握全球重要半導體供應鏈的優勢。相對之下，港股指數的組成，缺乏半導體股或硬體股，大型科技股騰訊、阿里巴巴、百度等，本質上是軟體與平台經濟概念股，屬AI的下游應用。

文章表示，港股也有熱炒的AI股如智譜、MiniMax，其中智譜上市以來大漲了20倍，但尚未被納入恆指，未能反映港股整體表現。此外，受熱捧的長飛光纖光纜、兆易創新也是如此。

該報在另一篇文章中表示，多名財金界人士建議改革恆指組成，以便更好地反映AI時代的趨勢。

對於港股陷入如此慘況，香港財政司司長陳茂波日前接受經濟日報訪問時說，國際資金在輪動配置，目前港股估值很具吸引力，並指政府未來將著力吸引更多優質公司來上市，並透過完善市場基建，提升港股的流動性。

他也提到，港股結構之中，晶片與AI板塊占比較少。

香港一向奉行自由經濟，對港股的暴起暴落，官員的回應一般都只說「股市有跌有升」、「市民要量力而為」等無關痛癢的話，陳茂波對當前股市低迷的回應，大致跟過去差不多。

不過，市場投資人顯然憂心忡忡，尤其當台、日、韓股市屢創新高，港股卻沉痾不起。

2020年初香港歷經COVID-19疫情3年打擊後，經濟低迷，當時中國大陸的社群媒體有網友以「國際金融中心遺址」來形容香港的金融狀況。

經過多年努力，香港金融業顯然又再表現蓬勃，月前波士頓諮詢公司發布的「2026全球財富報告」顯示，2025年香港管理的跨境財富規模上升10.7%至2.9兆美元，首次超過瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。

但相對於國際資產管理，港股的表現卻有如天壤之別，這是否應了中國網友的「遺址」嘲諷，或是否「一病不起」，有待時間和市場印證。