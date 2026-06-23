陸汽車消費放緩 陸官方再推政策擴大汽車消費

大陸品牌張雪機車在世界超級機車錦標賽（WSBK）一戰成名，創辦人張雪近日在個人線上售後直播中，連線台灣首位820RR車主。連線中，台灣車主大讚「你們的工業技術真先進」，張雪隨即表示：「糾正一下，是我們。」張雪「我們」兩個字，引發大陸網友瘋狂點讚，說他思路清晰、覺悟高、反應神速。

2026-06-23 14:34