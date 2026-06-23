中共官媒稱頌「三大改造」 X平台議論紛紛

中共新華社、人民日報等兩家中央級官媒日前先後刊發評論文章，稱頌毛澤東主政時期發起的政治運動「三大改造」，引起中國許多評論者在X（前Twitter）平台議論紛紛，擔心這是中共總書記習近平要對民營企業發動「公私合營」的號角。

「公私合營」是中共建政初期對私營工商業進行「社會主義改造」的政策。1955年起，中國所有私營企業經營者被迫將資產交由國家統一經營，原企業主僅可按投入資本，在一定期限內領取固定股息，經營決策權便逐步轉移至國家手中，這一政策在1956年底全面落實完成，私營企業自此全數為中共所有。

新華社在19日發表署名文章「偉大征程—三大改造：一場前所未有的深刻的社會變革」，肯定社會主義總路線即「一化三改」之三大改造。「一化三改」指中共要在一個相當長的時期內，逐步實現國家的社會主義工業化，並逐步實現國家對農業、手工業和對資本主義工商業的社會主義改造。

文章將當年以國家名義系統性剝奪私人資本的運動包裝成「創造性完成社會主義改造」、「確立社會主義基本制度」、「歷史性跨越」和「制度勝利」，並聲稱這為今日「中國式現代化」提供了「寶貴經驗」。

其後，人民日報20日在第4版刊載署名文章「社會主義改造記」側重鼓吹社會主義工業化成就，21日同樣在第4版刊載文章「社會主義建設道路探索記」，呼應「三大改造」。

相關文章刊發後，由於與習近平「國進民退」的方針接近，因此在X平台上引出多篇評論。網名「艾地聲」指出，新華社不僅是媒體，也承擔政治訊號傳遞功能。

據指出，中國社會形成了一種長期習慣：「看文字背後的文字」，因此，當「三大改造」、「偉大征程」、「公私合營」幾個詞同時出現時，許多人自動翻譯成：「是不是國進民退要進一步強化？」、「是不是資本角色又要重新定義？」、「是不是產權邊界會繼續收縮？」。

「新高地」指出，這絕非無謂的歷史懷舊，而是當前中共在財政危機與統治危機雙重夾擊下，為新一輪大規模劫掠民間資本、重新控制社會資源而釋放的明確政治信號。

蔡慎坤也表示，新華社此文真正傳遞的冰冷訊號，是權力正在重新定義私有財產的安全邊界。當官方喉舌開始大張旗鼓地為公私合營招魂，民營企業家聽到的絕非歷史回音，而是迫在眉睫的警報。

另有評論指出，這3篇文章的目的，在於夯實「黨領導一切」的政治與歷史邏輯、為「國進民退」和做大做強國企提供合法性、應對意識形態挑戰與反擊「歷史虛無主義」、凝聚實現「第二個百年奮鬥目標」的社會共識。

但另一方面，也有持平者認為，這不是共產黨要對民營企業搞「公私合營」的號角，而是習近平所謂「兩個三十年互不否定」輿論導向下，為「十五五」開局年造勢活動中一個最新宣傳攻勢。

也有評論者分析3篇文章的背景說，這3篇文章同屬中共中宣部宣傳項目「偉大征程」。「偉大征程」是中宣部系統用過多年的一個品牌，講第1屆全國人大、憲法落地、北大荒變北大倉這類黨史、國史敘事。