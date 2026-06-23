一部機車就成功統戰？張雪連線台灣車主2個字讓陸網友沸騰

大陸品牌張雪機車在世界超級機車錦標賽（WSBK）一戰成名，創辦人張雪近日在個人線上售後直播中，連線台灣首位820RR車主。連線中，台灣車主大讚「你們的工業技術真先進」，張雪隨即表示：「糾正一下，是我們。」張雪「我們」兩個字，引發大陸網友瘋狂點讚，說他思路清晰、覺悟高、反應神速。

根據連線直播視頻，台灣車主還興奮希望能取得張雪簽名的機車殼，張雪直接豪爽回應：「我直接送你們一個殼吧」，讓車主欣喜若狂。

連線中，張雪表示執行與大陸車主完全一致的品保政策等多項售後支持。此外，他還主動邀約車主赴大陸生產工廠參觀體驗，親自帶他們去試車。換言之，台灣車友享受的，是和大陸車主‌完全無差別‌的待遇。

近期，有多位台灣車迷在廣州購買了一輛張雪機車後，分拆零件，再打包集回台灣組裝，並把重新組裝後的顏色鮮艷、型號為820RR的冠軍版張雪機車擺放在新北街頭供其他台灣車迷欣賞，吸引眾多車迷圍觀和捧場。

17日晚間，聚集的人潮一度引來警察上前詢問。當警察認出這是剛剛在世界賽場奪冠的「冠軍車」後，當場掏出手機與820RR合影自拍，還主動與車主握手。但由於這輛820RR是拆散進口，所以無法在台灣登記上牌和上路駕駛。

北京日報報導，中國摩托車商會與清華大學中國經濟思想與實踐研究院10日在北京舉辦中國摩托車產業高質量發展圓桌會議，張雪在會後，針對是否進軍台灣市場時表示「有在對接」，但需要更多時間，產品線更豐富以後會更容易一些。

網紅「館長」日前也曾參訪張雪機車工廠，「館長」在參訪工廠的過程中不斷豎起大拇指，盛讚大陸摩托車工廠的製造實力達到「世界級水平」，直呼「中國機車No.1！」

不過，大陸機車產品要進入台灣十分困難，有業者表示，根據台灣政府的政策，當前大陸品牌的電動汽車、摩托車無論排量、動力等級，均被禁止輸入。但因在兩岸政治緊張下，有大陸汽車品牌準備進入台灣市場遭政治因素卡住，也讓汽車代理商對大陸品牌卻步。