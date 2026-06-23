字節跳動持續收縮業務寬度 重點「聚焦」AI

字節跳動CEO梁汝波23日在火山引擎Force大會上通過視頻演講表示，過去幾年，公司持續收縮業務寬度，將精力重點聚焦到人工智慧（AI）領域，並在AI內部進一步聚焦於提升模型能力。這也是梁汝波罕見公開露面並發表演講。

綜合信報、澎湃新聞、每日經濟新聞與快科技報導，梁汝波表示，AI的影響力至少不亞於PC、Web和Mobile三次IT大變革，企業關注點已從「要不要做AI」轉向「怎麼做AI」。他稱，字節跳動已將「勇攀高峰」定為公司年度關鍵詞，並將攀登AI時代最高峰、做好大模型技術能力作為當下最重要任務。

梁汝波強調，實現這一目標的首要舉措是「聚焦」。在此戰略下，火山引擎Maas業務已上升為字節的基礎業務，公司將對此長期、堅定投入。他指出，真正做好大模型的重要體現，就是火山Maas業務能切實服務好客戶。

梁汝波透露，即將發布的Seedance影音生成模型新版本中，行業率先支持的「3D白模預演」功能，即源自一位知名導演的建議，體現了共同攀登AI高峰的實踐。同時，他將「加強客戶信任與安全」列為其個人OKR內容，承諾火山引擎將通過技術創新構建可驗證、可追溯的安全信任體系，守護客戶數據與隱私。

在會上，字節跳動正式發布豆包大模型最新旗艦版本2.1 Pro。火山引擎總裁譚待表示，該模型在代碼交付、長程Agent任務、多模態理解及企業級穩定運行四個維度突破「生產級質變點」，具備更強的需求理解、長期規劃和工程交付能力，可勝任企業複雜研發任務。

此外，譚待也在會上正式公布豆包視頻生成模型「Seedance 2.5」。該模型目前處於全球企業內測階段，預計將於7月初正式上線。其能支持單段原生 30 秒視頻直接生成，並允許用戶同時導入最多50個全模態參考素材，顯著提升視頻生成與編輯過程中的可控性和精細化程度。