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中國618購物節促銷乏力 總銷售額與去年幾乎持平

中央社／ 上海23日電

今年中國電商平台長達一個月的「618」購物節平淡落幕，且總銷售額與去年幾乎持平。不少網友抱怨折扣無感、活動複雜，也有人質疑促銷乏力與官方約談平台，要求避免「內捲式」競爭有關。

據路透社報導，數據提供商星圖數據（Syntun）22日公布，中國618購物節期間，包括天貓、京東、拼多多和抖音等主要電商平台，商品交易總額（GMV）為人民幣8636億元（約新台幣4兆330億元），與去年的8556億元幾乎持平。

618購物節原本是京東為了慶祝1998年6月18日成立而推出的單日活動，如今已發展成橫跨各大電商平台、長達一個月的促銷活動。星圖數據統計的是5月13日至6月18日、為期37天的銷售數據。

星圖數據表示，若納入外送與團購業務，今年618商品交易總額為9340億元，年增4%。

報導指出，近年中國大型購物節越來越難重現過去的消費熱潮。促銷期拉長，加上消費信心疲弱，使民眾即使面對折扣，對非必需品消費仍趨保守。中國5月社會消費品零售總額年減0.6%，是自2022年12月以來首次下滑。

在中國社群媒體小紅書上，也有不少貼文抱怨今年618「無聊」。有網友表示，今年618各大平台活動規則複雜，折扣卻缺乏誠意，「一頓操作猛如虎，最後一算省了兩塊五」，期待了半天，什麼都沒買。

該貼文也引起網友共鳴，有人留言「有史以來最安靜的618」、「朋友圈也沒人發戰報了」。另有不少網友表示，提前加入購物車的商品，到了618當天反而漲價，即使領折價券後購買也沒有比平常便宜。也有人認為，促銷乏力可能與平台「惡意降價被約談」有關。

北京市市場監督管理局在11日約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，要求避免「內捲式」競爭。官方點名淘寶5月起廣為宣傳「6·18百億補貼」活動，其實是長期的行銷活動，且平台多次拒絕提供本次「6·18」活動期間投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例。

北京市市場監督管理局還強調，各平台要深刻認識「內捲式」競爭的危害，將價格競爭轉向對創新和服務的比拚。

天貓 電商 618購物節

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