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多次傳遭抓捕 大陸房地產企業家王石報案稱網暴

中央社／ 台北23日電

大陸房地產公司萬科企業的創辦人王石，22日轉發了律師周兆成的一則貼文，該文顯示，王石在6月8日通過信訪管道向中央網信辦遞交了「關於王石遭受規模化網路誹謗，懇請依託『清朗』專項行動整治侵權資訊的情況反映函」，文件6月9日已簽收。

王石被譽爲「中國改革開放後一代民營企業家的典型代表人物」，由他創辦的萬科房地產公司，一度是大陸房地產企業的標竿，但萬科在這波房地產垮台風潮中也逐漸出現經營問題。王石1984年創辦萬科；2011年退居二線；2017年正式卸任。

大陸第一財經報導，「反映函」顯示，近期數百個帳號有組織、有節奏地編造虛假資訊，在全網各平台集中發布針對王石的惡意抹黑、造謠誹謗內容，多條不實謠言先後登上全網熱搜，相關內容全網合計流覽量破億次，已經形成持續性、規模化網路暴力。

關於王石被抓的消息，一再在大陸網路領域蔓延，主因它符合大陸部分群體對企業家、資本與權力關係的既有想像。據指出，王石遭規模網暴的主要內容包括：捏造「王石被抓、涉刑失聯」等謠言；強行綁定企業經營狀況，編造「因萬科經營虧損被追責」等不實言論；杜撰王石個人私生活、健康狀況等虛假內容。

「反映函」稱，該惡意輿情已經造成重大實際損害：多家合作金融機構暫緩對王石及關聯企業的授信審批；企業多名核心骨幹紛紛離職；長期深度合作的商業夥伴也緊急終止商務磋商；企業的正常經營已經遭到嚴重衝擊；甚至部分虛假資訊被境內外媒體援引轉載，致使王石商業信譽、社會評價遭受嚴重貶損，相關負面影響仍在持續蔓延，經濟損失不斷擴大。

目前，相關維權工作正在同步推進：一方面已向深圳市公安機關報案，另一方面已向深圳市鹽田區人民法院提起名譽權民事訴訟及誹謗罪刑事自訴，相關案件均已正式立案。

王石在「反映函」提出懇請，督促各大網路平台全面排查、清理、下架全網針對其本人的惡意誹謗、造謠抹黑內容，以及督促各平台嚴格落實相關法規，依法向司法機關及代理律師提供侵權帳號的後台實名資訊、IP位址、發布資料、傳播資料等完整取證材料。

萬科 房地產

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