市場活躍 中國1-5月證交印花稅收入激增88.8%

中國財政部統計數據顯示，受到資本市場活躍影響，今年1至5月證券交易印花稅收入激增88.8%；國內消費稅收入年減3.1%、企業所得稅收入微增0.2%，反映民眾消費、企業利潤承壓。

中國財政部發布今年1至5月最新統計數據。

統計數據顯示，今年1至5月全國一般公共預算收入年增4%，其中全國稅收收入年增4.4%；非稅收入年增2.2%。拆分中央、地方來看，中央一般公共預算收入年增5.7%；地方一般公共預算本級收入年增2.7%。

觀察今年1至5月主要稅收收入項目情況可發現，國內增值稅收入年增6.2%、國內消費稅收入年減3.1%、企業所得稅收入年增0.2%、個人所得稅收入年增12.2%、印花稅收入年增35.8%，其中證券交易印花稅收入激增88.8%。

中國房地產業不振情況反映在稅收收入項目上，牽涉房屋買賣過戶的契稅收入年減14.8%、土地增值稅收入年減14.2%。

今年1至5月全國政府性基金預算收入年減19.2%，拆分中央、地方來看，中央政府性基金預算收入年增10.5%；地方政府性基金預算本級收入年減23.2%，其中國有土地使用權出讓收入大減28.7%。

中國全國政府性基金預算收入表現低迷，主要原因在於基金預算收入高度仰賴土地財政，房地產業低迷、地方政府賣地收入持續下滑，拖累全國政府性基金預算收入。

財新網23日報導分析，資本市場活躍，加上科技等行業繳稅成長、稅務機關強化高收入人群納稅規範等帶動個人所得稅增加；國內消費稅、企業所得稅收入成長相對疲弱，反映目前居民消費和企業利潤承壓狀況。

國家稅務總局稅收科學研究所所長黃立新在第一財經報導中表示，今年以來個人所得稅收入成長較快的3個原因包括資本市場活躍、部分行業繳稅成長較快、稅務機關加強高收入人員納稅規範等；資本市場活躍對於個人所得稅成長貢獻度近5成。