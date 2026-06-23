東航時隔6年復飛直航瑞典 航班總量夏季將迎歷史新高

中國東方航空恢復上海至瑞典首都斯德哥爾摩的直飛航班，意味該航線時隔六年再度啟航。瑞典旅遊局3月預告，中國與瑞典的直飛航班總量將在2026年夏季創下歷史新高。直航將有助中瑞、中歐雙方交流往來。

新華社報導，一架從上海起飛的空客A330寬體客機22日降落在斯德哥爾摩機場，客機隨後搭載250多名乘客飛回上海浦東國際機場，象徵航線正式復航。東航表示，航線每周運營三班，分別為周一、周四和周六。恢復直飛航班預計將縮短中瑞兩國旅客的中轉時間，提升出行便利性。

Swedavia Airports航空業務總監伊麗莎白·阿克斯特利烏斯表示，該航線意義重大，瑞典方面一直期待其恢復運營。她說，復航將進一步便利中瑞以及中歐之間的商務、旅遊和人文交流。

本月稍早，東航也開通至瑞士蘇黎世航線，東航上海至蘇黎世航線每周二、四、日執飛3班。是東航繼2025年開通上海至日內瓦航線後在瑞士執飛的第二條航線。東航也成為目前唯一運營中國至蘇黎世直飛航線的中國航司。

北京商報此前報導，瑞典旅遊局3月預告，中國與瑞典的直飛航班總量將在2026年夏季創下歷史新高。除了上海與斯德哥爾摩的直飛航線外，中國國際航空執飛的北京首都至斯德哥爾摩航線也將大幅加密：3月底換季後率先增至每日一班；6月初增至每周11班；在7月至8月的暑期旺季，將實現每日兩班（每周14 班）的密集往返。

據瑞典經濟與區域增長署的數據顯示，2025年中國休閒及商旅客人為瑞典貢獻的酒店客夜量同比大幅增長45.2%。其中，在斯德哥爾摩停留時間佔比超過總數一半，其次是瑞典第二大城市哥德堡。