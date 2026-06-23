消費持續低迷 陸618電商銷售與去年相比基本持平

大陸618電商大促近期低調落幕，星圖數據22日發布《2026年618全網銷售數據解讀報告》。數據顯示，2026年618大促期間，全網交易總額達人民幣9,340億元，年增4%。不過，綜合電商銷售總額人民幣8,636億元，與去年的人民幣8,556億元幾乎持平。顯示在折扣期拉長以及家庭消費趨於謹慎的背景下，這場全球最大規模之一的零售盛事的影響力已被削弱。

值得注意的是，近年AI加入618大促活動，各家平台都在瘋狂推AI深度應用，但有評論認為，對於大多數人而言，AI依然不夠智能，且過分切入購物體驗中充當「推銷員」，也會帶來一些不適應的感覺。目前AI更多的扮演一個快速達成消費的角色而已。

報告顯示，從綜合電商銷售總額看，天貓佔據榜首位置，京東緊隨其後，抖音位居第三；即時零售渠道銷售額為人民幣628億元，美團閃購排名第一，淘寶閃購和京東秒送分別位列二、三名。社區團購整體銷售額為人民幣76億元，排名依次為多多買菜、興盛優選。

銷售品類方面，家用電器為人民幣1,146億元，美容護膚人民幣425億元，洗護清潔人民幣242億元，糧油調味為人民幣201億元，香水彩妝人民幣136億元，營養保健為人民幣153億元，休閒零食人民幣96億元，寵物食品人民幣84億。

濟南時報報導，北京工商大學教授、網經社電子商務研究中心特約研究員洪濤表示，今年618從消費端來講，消費主體正在逐漸趨於理性，消費行為也在升級，由「性價比」向「質價比」及「情價比」轉變，使低價競爭逐步向理性競爭過渡。

網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東則認為，無論是從各項數據，還是從直接的「體感」而言，確實以618為代表的電商大促在今年更安靜了。「也就是說，消費者選購的心態發生了極大的變化，甚至有一些消費者更是對這些大促無感了。」