李強：中國要大力發展高端裝備製造業

中共中央政治局常委、中國國務院總理李強22日在遼寧大連調研時表示，堅持智慧化、綠色化、融合化方向，強化產業基礎再造，大力發展高端裝備製造業，加快建設現代化產業體系。

新華社報導，李強22日在遼寧大連調研，首先在大連船舶重工集團有限公司聽取大連市船舶工業發展匯報。

李強表示，高端船舶製造具有高技術、高難度、高附加價值等特點，產業鏈條長、輻射帶動效應大。要強化企業創新主體地位，支持整機和零組件企業、裝備和用戶企業協同攻關，加快關鍵技術研發突破，培養技術骨幹和產業工人。

李強要求進一步提升自主創新能力。他說，透過經營理念創新和產品、服務換代升級以創造引領市場，大連造船業在發展高端裝備製造業領域有較好的基礎，要緊盯國際前線、聚焦關鍵領域發展、加強業界交流合作，打造先進製造業集群、建設世界一流造船基地。

李強在一重集團大連核電石化有限公司了解核電、石化等裝備研製情況，他強調先進核電等高端裝備對國家能源、產業、科技安全意義重大。

李強表示，要強化科技創新和產業創新深度融合，加快科技成果轉化，提升原創設計能力和精工製造能力，推進新一代核電技術的安全應用，更好服務綠色低碳發展。

李強指出，高端石化裝備研發生產對相關產業提質增效具備基礎性作用，要強化數智技術賦能，推進標準更新升級，嚴格環保、能效、品質等規範管理，突破重大技術裝備，提升產業鏈、供應鏈韌性，不斷增強核心競爭力。