劉強東：機械人必將淘汰快遞員

據報導，中國大型電商京東集團創辦人、董事局主席劉強東預測，機械人必將會淘汰快遞員；他說，京東將會培訓70萬名快遞員從事維修或保養機械人等工作。

根據星島日報今天的報導，劉強東前天在2026年APEC工商領導人中國論壇上發言時，作了以上預測，並強調不希望公司70萬名快遞員失去飯碗，將會培訓他們學會維修或保養機械人等技能。

報導轉述他說，「我們有70萬藍領工人，將來都是機械人送貨了，早晚有一天根本不需要快遞員。但是沒有工錢，我們70萬兄弟沒有飯吃、沒有工作。」

他表示，京東內部因此提出了「涅槃計畫」，與中國大陸124間學校簽約，希望把京東70萬名快遞員等藍領工人，送到學校進行技術培訓，以後可以給機械人做維修、做保養，以應對AI（人工智慧）和技術發展帶來的衝擊。

他說，「這樣我們把藍領工作人員白領化了，讓他們住在辦公室里面，不用再風裡來雨裡去，不用這麼辛苦。」

劉強東強調，企業引入新技術應當讓人類生活更美好、工作更有趣，而不是用技術剝奪人們的工作權利。