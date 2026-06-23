陸反制數十家美企 陸專家：源頭阻斷域外武裝台獨

大陸商務部、財政部等兩大部門22日同時對美國多家企業列入管控管制名單，大陸專家分析，背後跟反制台獨有關。

環球時報報導，軍事問題專家張軍社表示，大陸商務部文件雖未明說，但這些美國企業深度關聯涉台事宜，在對台軍售鏈條中扮演重要角色，不僅直接對台售賣各類軍用無人機等武器裝備，而且與台方開展深度軍事勾連，轉讓軍用裝備生產技術。因此大陸推出管制措施具備充分正當性與必要性，從源頭上阻斷外部勢力對「台獨」分裂勢力的物資與技術支援，守住台灣問題這一國家核心利益底線。

外交學院教授李海東指出，針對那些大肆武裝台灣、所作所為令人不齒的美方企業，中方會最大限度地予以徹底削弱和打擊。他認為，這釋放出明確信號：「在推進祖國統一的進程中，中方的反制行動會更加果斷堅決、精準高效，任何外部勢力都別妄想一邊從中國獲取利益，一邊損害中國核心整體利益，中方絕不允許此類行徑得逞。」

上海協力律師事務所資深律師施沈暢分析，商務部22日最新出口管制名單上的10家美國企業主要涉及三個領域：軍事防務、無人機和稀土；同日財政部名單中的46家美國企業則幾乎清一色是美國國防與航空航天主承包商，以及一批新近崛起的無人系統、自主作戰技術企業。值得注意的是，財政部在政府採購活動中限制的不只是美國傳統軍工巨頭，也把美國防務科技的新勢力一並納入。

大陸財政部22日發佈《關於在政府採購活動中對有關美國企業採取相關措施的通知》，決定在政府採購活動中對46家美國企業採取相關措施，規定採購人在政府採購活動中，不得採購46家美國企業（不包括在華美資企業）生產的產品；大陸商務部也於同日公告，決定將艾維奧克斯公司等10家美國實體列入出口管制管控名單，即日起禁止出口經營者對上述10家實體出口兩用物項，禁止任何國家和地區的組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體；正在開展的相關出口活動應當立即停止。