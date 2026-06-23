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大陸官方挺外企上市融資

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸商務部等三部門昨（22）日發布「利用外資固穩促優行動方案」，提出將優化交易所上市申報前預溝通服務，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資。

據人民網，方案圍繞擴大市場准入、提升外商投資便利度、提高投資促進水準、健全外商投資服務保障體系、優化外資管理五方面提出15項措施。方案提出穩步擴大服務業對外開放，包括推動職業技能培訓、高水平理工農醫類大學開放試點，並支持北京提升國家服務業綜合示範區建設水平，在數位經濟、醫藥健康等現代服務業領域率先試行。

方案提出推動全面升級大陸與香港澳門關於建立更緊密經貿關係的安排，在服務業領域加大對港澳投資者率先開放力度。

金融業開放方面，支持更多外資機構使用包括國債期貨在內的風險管理工具，並支持外資機構依法開展基金投資顧問業務。

同時加速修訂推出關於外國投資者併購境內企業的規定，優化併購管理流程。

澳門 大陸商務部 香港

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