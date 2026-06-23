大陸官方挺外企上市融資

今年一至五月，大陸實際利用外資年減百分之八點六，大陸商務部副部長凌激表示，製造業的外商投資准入已沒有限制，但准入後還要能「准營」，將破除隱性壁壘，而服務業開放將是擴大外商投資的主攻方向。

2026-06-23 00:55