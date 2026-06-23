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大陸官方挺外企上市融資
大陸商務部等三部門昨（22）日發布「利用外資固穩促優行動方案」，提出將優化交易所上市申報前預溝通服務，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資。
據人民網，方案圍繞擴大市場准入、提升外商投資便利度、提高投資促進水準、健全外商投資服務保障體系、優化外資管理五方面提出15項措施。方案提出穩步擴大服務業對外開放，包括推動職業技能培訓、高水平理工農醫類大學開放試點，並支持北京提升國家服務業綜合示範區建設水平，在數位經濟、醫藥健康等現代服務業領域率先試行。
方案提出推動全面升級大陸與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排，在服務業領域加大對港澳投資者率先開放力度。
金融業開放方面，支持更多外資機構使用包括國債期貨在內的風險管理工具，並支持外資機構依法開展基金投資顧問業務。
同時加速修訂推出關於外國投資者併購境內企業的規定，優化併購管理流程。
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