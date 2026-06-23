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「全球大模型第一股」智譜股價 半年漲20倍

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸股市示意圖。 中新社
大陸股市示意圖。 中新社

「全球大模型第一股」智譜昨（22）日盤中一度漲超40%，每股最高觸及港幣2,980元，截至收盤仍漲15.09%，報港幣2,410元，市值約港幣1.1兆元，相當於阿里巴巴港股近半市值，並接近美團市值的兩倍、京東與百度市值的三倍。

從今年1月8日上市發行價港幣116.2元算起，不到半年智譜股價翻了約20倍，成為首個市值超過港幣1兆元的獨立AI公司、港股史上首檔站穩港幣2,000元以上的個股。資本市場狂熱不止智譜一家，和智譜前後腳在港股上市的MiniMax於22日股價最高觸及港幣637.5元，較年初發行價港幣165元上漲近三倍。

智譜股價暴衝的直接原因來自於，該公司本月17日發布並開源新一代旗艦大模型GLM-5.2，其在Artificial Analysis綜合榜單中以51分成為開源模型榜首，與Anthropic、OpenAI並列全球前三。同時，GLM-5.2在Code Arena盲測中位列全球可用模型第一。

GLM-5.2主攻「長程任務」，讓AI不再只做即時問答，而能像人一樣連續工作數小時、自主跑完一個完整的大型工程。

此外，智譜年內已多次調升API價格，但公司表示在漲價背景下調用量仍持續成長，顯示需求仍具韌性。同時，公司亦推進「A+H」資本布局，並持續加大大模型研發投入。2025年該公司營收為人民幣7.24億元，年增131.9%，但仍處於虧損狀態。

摩根大通曾表示，隨著行業變現路徑逐漸收斂至API、編碼、AI代理和企業工作流，模型能力領先性變得愈來愈關鍵，因為定價權將更多取決於能力，而不僅僅是產品覆蓋廣度或使用規模。

市場人士指出，目前大模型板塊的高估值，一方面反映AI商業化加速與資金集中流入，另一方面亦凸顯純AI標的相較平台型企業的溢價效應。隨著AI應用逐步從概念走向高頻使用場景，後續估值變化仍受市場資金與基本面變動影響。

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