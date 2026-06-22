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輝達再參展鏈博會 黃仁勳「這樣」現身：大陸是世界重要科技產業中心

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
第四屆鏈博會22日在北京開幕，輝達執行長黃仁勳去年曾親自與會，今年則透過影片致詞參與。（取自中國貿促會微信公眾號）
第四屆鏈博會22日在北京開幕，輝達執行長黃仁勳去年曾親自與會，今年則透過影片致詞參與。（取自中國貿促會微信公眾號）

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）22日在北京開幕，美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）連續第二年參展。輝達執行長黃仁勳去年曾親自與會，今年則透過影片致詞參與。他說，中國是世界上重要的科技與產業中心之一，超過160萬名中國開發者共同基於輝達平台進行開發，他們正在為製造業、物流、機器人、能源、醫療以及科學領域，打造實用的AI。

黃仁勳首先以中文表示「大家好」，隨後切換成英文，向主辦單位中國貿促會會長任鴻斌及與會嘉賓問好，他表示，祝賀2026年鏈博會盛大開幕，「我真希望能與各位在北京相聚。」鏈博會所關注的，是世界上最重要的體系之一：供應鏈，連接著能源、工廠、物流、企業與客戶，進而連接著世界。每一條供應鏈同時也是一個訊息系統，而AI將賦予這樣系統智能。

黃仁勳說，輝達很榮幸能參與其中，與超過110家客戶和生態合作夥伴攜手，共同將完整的AI技術棧（AI 技術堆疊）帶到本屆鏈博會，全面展示完整的五層架構：應用、模型、基礎設施、晶片和能源。

黃仁勳表示，「中國是世界上重要的科技與產業中心之一」，這裡的工程師表現卓越，開發者行動敏捷，企業也以非凡的規模實現發展，超過160萬名中國開發者共同基於輝達平台進行開發，他們正在為製造業、物流、機器人、能源、醫療以及科學領域，打造實用的AI。輝達致力於加速計算平台的發展，並助力開發者與各行各業創造實用的AI。

本屆鏈博會共設置數智科技鏈、先進製造鏈、綠色農業鏈、健康生活鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈等六大主題，並首設人工智慧（AI）專區，著眼前沿領域。輝達的展位就在AI專區，周邊還有英特爾（Intel）、高通、阿里巴巴等美中企業。

黃仁勳早前將AI產業比喻成五層蛋糕，由下而上分為「能源、晶片、基礎設施、模型、應用」。輝達展位工作人員表示，今年展區就以這五層結構設計，展出包括MGX標準機架，以及應用端如加速金融智慧分析、助力遊戲創作，及與小紅書合作的賦能、協作增效案例等。

搭載輝達晶片與算力的銀河通用機器人也在同場展出。現場工作人員表示，通用機器人具有很強的泛化性，在不同場景、完全陌生環境也能夠理解指令，並自主決策要如何行動，但要達到這樣的通用能力仍需要一定技術周期，短則2、3年，長則5年或更久。現階段，機器人動作雖慢，只要部署場景越來越多、獲得數據越來越大、學習能力越來越強，包括硬體提升後，動作效率勢必會提升。

第四屆鏈博會22日至26日在北京舉行，美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）連續第二年參展，展位以輝達執行長黃仁勳早前提出的AI產業五層蛋糕架構：「應用、模型、基礎設施、晶片和能源」安排展示，輝達聯手打造的機器人也在現場展出。記者陳宥菘／攝影
第四屆鏈博會22日至26日在北京舉行，美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）連續第二年參展，展位以輝達執行長黃仁勳早前提出的AI產業五層蛋糕架構：「應用、模型、基礎設施、晶片和能源」安排展示，輝達聯手打造的機器人也在現場展出。記者陳宥菘／攝影

第四屆鏈博會22日至26日在北京中國國際展覽中心（順義館）舉行。記者陳宥菘／攝影
第四屆鏈博會22日至26日在北京中國國際展覽中心（順義館）舉行。記者陳宥菘／攝影

今年鏈博會廿二日至廿六日在北京舉行，美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）連續第二年參展，展位以輝達執行長黃仁勳早前提出的AI產業五層蛋糕架構：「應用、模型、基礎設施、晶片和能源」安排展示。記者陳宥菘／攝影
今年鏈博會廿二日至廿六日在北京舉行，美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）連續第二年參展，展位以輝達執行長黃仁勳早前提出的AI產業五層蛋糕架構：「應用、模型、基礎設施、晶片和能源」安排展示。記者陳宥菘／攝影

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