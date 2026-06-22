追趕先進封裝「材料革命」 陸國產玻璃基板拼加速量產

作為先進封裝理想材料的玻璃基板近期受到市場熱捧，業內普遍將2026年視為玻璃基板產業化關鍵窗口期。大陸企業正依託顯示玻璃的技術積累，加速遷移核心技術，布局新產線，比如藍思科技玻璃基板廠房與配套產線將於年底投用。分析認為，玻璃基板在十五五末期可能成為兆元賽道。

隨著大模型參數往兆級演進，AI晶片面積不斷變大，熱量變高，傳統矽基板封裝材料極易發生變形。TGV玻璃基板則憑藉低損耗、抗翹曲，支持大尺寸面板級生產，且材料成本遠低於傳統矽基板等多種優勢，成為下一代先進封裝材料的理想之選。

而大陸企業也正把玻璃基板工藝往半導體先進封裝領域移轉，不過TGV玻璃基板在該領域要能真正被使用，需要完成複雜後道加工，最困難一環就是微米級高密度打孔。要在約0.8毫米厚度的玻璃上，精準打出數百萬個通孔，不僅要保證孔孔貫通，還要確保孔壁光滑無微裂紋。央視財經報導，大陸湖南長沙的一家脆性材料精密加工企業，最新的激光誘導蝕刻工藝，目前已實現百萬級通孔0ppm的不通率。

此外，藍思科技中國區總裁江南表示，當前TGV玻璃基板產品正在配合海內外客戶開展多測試送樣驗證，在激光誘導的蝕刻工序上，已經完成多輪試驗，並且敲定了最優參數。公司規劃建設3萬平方公尺的玻璃基板專用廠房及配套產線，項目預計於今年年底正式投入使用，為後續規模化量產做好全面準備。

中國工程院院士彭壽分析，目前全球半導體先進封裝用玻璃基板產業，整體呈現「歐美起步早，亞太加速追趕、格局快速重構」態勢。大陸國內現已形成合肥、蚌埠、咸陽、成都四大玻璃基板產業集群，依託大陸在顯示玻璃領域積累的深厚底蘊，國產TGV玻璃基板正加速打破海外技術壁壘。

大陸機構方正證券研報指出，當前全球特種電子玻璃市場由康寧、日本AGC、德國肖特三家龍頭壟斷，合計佔據全球顯示基板市佔近90%，大陸企業在硼矽玻璃領域已有一定積累，但半導體級原片仍存在差距，國產化尚處驗證導入期。

前述研報稱，大陸廠商在原片領域較有機會，比如面板巨頭京東方投資9.93億元建設玻璃基封裝基板，2024年啓動研發並布局TGV技術，2026年5月還與康寧簽署了三年合作備忘錄；力諾藥包作為藥用硼矽玻璃龍頭，玻璃基板已向台積電送樣，150×150mm尺寸於2026年4-5月通過測試，中試線已正式點火。